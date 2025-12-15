La construcción y las tasas por actividad económica llenan las arcas municipales de Siero, que prevé ingresar 2,2 millones por licencias de obras y 2,7 con el IAE

El dinamismo económico de Siero llena sus arcas municipales. La recaudación por tasas que se aplican a las obras, al funcionamiento de negocios, a la construcción de edificios o naves, entre otros, no ha parado de crecer en los últimos años. A ello se suman los sustanciosos ingresos por impuestos como el famoso IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana), la denominada "contribución", que también crece producto de los nuevos bloques de viviendas que se desarrollan y ocupan sobre todo en los grandes núcleos de población del municipio, o de las instalaciones empresariales que abren en el territorio.

La "contribución" y el ICIO

En el presupuesto de 2025, el de este año, la previsión de recaudación en concepto de IBI fue de 12.750.000 euros. En las cuentas ya aprobadas para 2026 la estimación se eleva a los 13.245.000 euros. "Si no ha habido subidas impositivas", las mayores cuantías se deben forzosamente a que hay una previsión de que el año que viene habrá más inmuebles terminados, casas o naves de empresas y, por tanto, nuevos contribuyentes, explican desde el gobierno local.

Algo similar pasa con el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), con la evolución postiva constante y que además supera cada año las estimaciones que se habían plasmado en el proyecto de presupuestos.

Para 2026 se ha estimado en un total de 2, 2 millones la recaudación por este concepto que afecta a la construcción y a instalaciones diversas. Supone un incremento del 18 por ciento respecto a lo presupuestado en 2025, pero además este año se han superado con creces las expectativas. Antes de finalizar el presente ejercicio ya se han ingresado más de 2,8 millones.

Buen ritmo en licencias

En lo que respecta al IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), el que se abona por actividades de negocios y dedicaciones profesionales como autónomos, también la previsión de recaudación aumenta. Para 2025 se planficaron 2.530.000 euros y para 2026 se han estimado 2.726.855.

En general, las memorias que acompañan al presupuesto de Siero para el año próximo destacan que en 2026 se espera "mantener el buen ritmo" de licencias y actividad que ha caracterizado a los últimos ejercicios.

El alcalde de Siero, Ángel García, explica que en las previsiones "siempre somos prudentes, bastante conservadoras", aunque lo que se viene observando es que las estimaciones son superadas un año tras otro. "La dinámica que se ve, por ejemplo, en el ingreso por el impuesto de construcciones es la de que va aumentando año a año". " Y eso es uno de los mejores indicadores para ver la salud económica del municipio, para ver si hay o no actividad económca en el territorio, es el indicador que refleja mejor cómo se está verdaderamente", señala García.

Más ingresos, más servicios

Igual en el caso del IBI, si no hay subida en este impuesto y hay más ingresos se debe a que "se construye más". El regidor recuerda que, cuando se hace un edificio o una casa, se pagan tasas por la construcción, pero cuando se entrega, ya "todos los años se paga el IBI", lo que implica que a más viviendas o empresas con su sede en el municipio, más ingresos llegan a las arcas municipales para destinarlos a servicios o a cubrir necesidades de los ciudadanos.

"Cada vez tenemos más ingresos porque hay más construcción, nuevas edificaciones y nuevas instalaciones empresariales. Y si no hay incrementos impositivos es que hay más vecinos, más edificios, más naves, que somos más los que pagamos", indica.

Aumento de población y creación de empresas

Siero tiene actualmente un volumen de construcción de vivienda muy notable en núcleos como Lugones y La Fresneda, con numerosas promociones en marcha y muy buena parte de esas residencias ya vendidas.

El regidor incide en la idea de que se prevé un alza de la recaudación sin que hayan aumentado los tipos impositivos y destaca por ello que hay que valorar estos indicadores como otra muestra de la pujanza del concejo. Esta se advierte también en el aumento de la población, la creación de empresas o el hecho de que Siero está en el grupo de los concejos con mayor renta bruta media por habitante.