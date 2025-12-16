El Alcalde de Siero no renuncia a la ampliación de Parque Principado, pese que lo prohíbe la normativa regional: "Vamos a luchar por ello"

El alcalde de Siero, Ángel García, ya era conocedor de que las directrices regionales de Comercio prohíben expresamente la ampliación de las galerías de tiendas de Parque Principado, pero, pese a ello, se muestra dispuesto a "luchar" por un proyecto que generaría "cientos de puestos de trabajo". Para ello, el regidor urge a que se "modifique o derogue" la actual normativa autonómica en la materia, tal y como ordenó hace ya años el Consejo de Gobierno del Principado".

A juicio de García, las directrices de Comercio, que ya han frenado la implantación de Costco en el polígono de Bobes, así como la apertura de nuevas tiendas en el entorno de Parque Principado, "causan un daño muy importante a Siero". "Están frenando importantes inversiones privadas que generarían actividad económica y empleo", lamentó el regidor sierense, quien, en clara alusión al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico (IU), de quien depende la modificación de las diretrices de Comercio, añadió que "con ciertas actitudes no es posible que Asturias vaya mejor o que se resuelvan problemas como éste o el de la vivienda".

El Alcalde hizo estas valoraciones minutos después de que se pronunciasen sobre el proyecto de crecimiento de Parque Pincipado tanto Ovidio Zapico como el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro.

Latierro puso de manifiesto que "con las actuales directrices sectoriales de Comercio, la ampliación de Parque Principado está expresamente prohibida" y que cualquier iniciativa en esa línea de modificar esta situación requeriría "una tramitación mucho más compleja de la que se está proponiendo". Zapico, por su lado señaló que "hay muchas dudas" sobre esta operación. "Lo vamos a mirar con mucha atención, porque si no me equivoco a día de hoy, con las directrices actuales, no es posible la ampliación del Parque Principado", concluyó.

Nuevos accesos

Ángel García y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, visitaron estre martes el inicio de las obras de construcción de la nueva glorieta de acceso al área comercial de Paredes y Parque Principado. La actuación cuenta con un presupuesto de 872.044 euros y un plazo de ejecución de seis meses y también permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de la citada zona industrial. La intervención busca adecuar la capacidad del enlace a las necesidades actuales, ya que soporta intensidades de tráfico superior a su capacidad, lo que provoca interferencias e importantes colas en momentos de alta intensidad al dar acceso a uno de los puntos más concurridos del Principado de Asturias.

"Se trata de un proyecto que llevaba casi 25 años abandonado y sin resolver, y que desde el Ayuntamiento de Siero hemos decidido ejecutar con recursos municipales. Nos habría gustado que las obras estuvieran ya concluidas en estas fechas, como anunciamos el pasado año por Navidad, pero la tramitación se ha alargado más de lo previsto. Aun así, hoy ya es una realidad y confiamos en que en pocos meses se ponga fin a los atascos que sufre habitualmente este punto " señaló García. Si no hay retrasos, la glorieta entrará en servicio para el verano de 2026.