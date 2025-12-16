La ampliación de Parque Principado "está prohibida" con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro

A día de hoy, con las actuales directrices regionales de Comercio, no sería posible llevar a cabo la ampliación de usos comerciales que plantea Parque Principado y apoya el Ayuntamiento de Siero. Así lo han señalado este martes en un acto en Langreo el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro.

Este último ha indicado que "con las actuales directrices sectoriales de Comercio, la ampliación de Parque Principado está expresamente prohibida" y que cualquier iniciativa en esa línea de modificar esta situación requeriría "una tramitación mucho más compleja de la que se está proponiendo".

Zapico se pronunció en los mismos términos y señaló que "hay muchas dudas" de que la operación que se plantea, con la que el centro comercial cedería terreno gratis para hacer vivienda en el entorno, tenga alguna opción de prosperar. "Lo vamos a mirar con mucha atención, porque si no me equivoco a día de hoy, con las directrices actuales, no es posible la ampliación del Parque Principado".