Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón, Lieres, Viella y Carbayín acogerán actividades del programa navideño de la Fundación de Cultura de Siero
Las siete localidades cuentan con propuestas gratuitas entre el 22 y el 30 de este mes
P. T.
Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón, Lieres, Viella y Carbayín acogerán actividades del programa navideño de la Fundación Municipal de Cultura, que se desarrollará del 22 al 30 de diciembre. Las inscripciones para participar ya están abiertas en las casas de cultura o centros sociales y culturales de cada localidad y todas las propuestas son gratuitas.
En el caso de la Pola el martes 23 el Teatro Auditorio ofrecerá a las 18.00 horas la obra "Pájaros en la cabeza" para público infantil. La entrada es libre hasta completar aforo. El 29 de diciembre en la biblioteca infantil tendrá lugar a las 12.00 horas "Nubes de cuento", para bebés hasta tres años.
La Casa de Cultura polesa acoge talleres de manualidades el lunes 29 y el martes 30 para público de 6 a 12 años. Las actividades de cada localidad pueden consultarse en la agenda de la web del Ayuntamiento.
