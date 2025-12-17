Barbón, sobre la ampliación de Parque Principado: "Todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan"

"Todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan". Este es el planteamiento general de Adrián Barbón sobre la intención de la propiedad alemana de Parque Principado de ampliar la superficie comercial del complejo sierense de Paredes. No obstante, el presidente regional llamó a "ser prudentes y no hacer manifestaciones en caliente sin conocer el proyecto, su encaje legal y las directrices comerciales que habría que reformular".

"El proyecto tendrá que presentarse, porque yo no lo conozco, analizarlo y ver la viabilidad juridica antes de emitir juicios", añadió Barbón durante una visita a Cangas del Narcea.

El alcalde de Siero, Ángel García, puso hace unos días sobre la mesa la propuesta de ampliar la superficie de usos comerciales de Parque Principado, una operación a cambio de la que la propiedad del centro cedería al Ayuntamiento 80.000 metros cuadrados de terreno en el entorno para hacer vivienda de precio asequible, en un entorno muy bien comunicado en el que hay autobuses interurbanos y hasta apeadero de tren.

La ampliación de usos comerciales sería de 20.000 metros cuadrados. Se trataría de encajarlos en la superficie ya construida, reorganizando la distribución actual. Podría ser, por ejemplo, reubicando aparcamientos, si bien el modo en que se haría no se ha abordado aún y por tanto no está definido. La previsiòn es crear entre 500 y mil puestos de trabajo.

Tanto el consejero Ovidio Zapico como el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, alertaron la víspera de que con las actuales directrices sectoriales de Comercio, la ampliación de Parque Principado "está expresamente prohibida". Ángel García exige la derogación o el cambio de una normativa que ya frenó la implantación de Costco en Bobes.