Los centros de salud de Pola de Siero y Lugones vacunan hoy contra la gripe sin cita previa: este es el horario en el que se puede acudir
La campaña continúa en 18 ambulatorios de distintos puntos de la región
La campaña de vacunación contra la gripe por las tardes y sin cita previa continúa en varios centros de salud y hoy miércoles, 17 de diciembre, llega a los de Pola de Siero y Lugones, donde los ciudadanos podrán acudir sin necesidad de estar citados para que se la administren. El horario en que se puede acudir es de 16.00 a 20.00 horas
Tal y como informa el Servicio de Salud del Principado (Sespa), se han administrado ya en Asturias 255.905 dosis de la vacuna contra la gripe. La población mayor de 64 años es el grupo con más participantes en la campaña, con 168.539 personas -el 56,3% de este grupo de edad- inmunizadas.
Una de cada dos personas mayores de 60 años ya la ha recibido
Los datos a fecha 14 de diciembre indican "que una de cada dos personas mayores de 60 años ha recibido ya la profilaxis, en concreto, 189.816, lo que supone un 50,13 por ciento". Además, 10.187 menores de cinco años han recibido también su dosis, lo que representa un 53,91 por ciento, destaca Salud.
Dentro de los grupos más vulnerables o con mayor exposición laboral, el Sespa ha vacunado a 7.293 trabajadores sanitarios, 2.623 mujeres embarazadas y 10.030 personas mayores en establecimientos residenciales.
"La vacuna es la forma más eficaz para lograr la inmunización frente al virus de la gripe. Su efectividad y seguridad están garantizadas para prevenir una enfermedad que puede causar complicaciones graves, especialmente entre las personas mayores, mujeres embarazadas, menores de seis meses y hasta los cinco años, enfermos crónicos o inmunosuprimidos y profesionales sanitarios y sociosanitarios", recuerda Salud.
La consejería incide en su recomendación de usar la mascarilla "en espacios cerrados ante la presencia de síntomas como tos, estornudos o congestión nasal".
