El colegio "Xentiquina" de Lieres (Siero) adelanta la San Silvestre (y es por un buen motivo)
El centro recaudó 560 euros para la asociación Galbán de familias de niños con cáncer
La San Silvestre se ha adelantado varios días en el colegio "Xentiquina" de Lieres, y lo ha hecho por una buena causa. El centro celebró este miércoles su primera Carrera Solidaria San Silvestre, una jornada educativa y deportiva en la que contaron con la participación de alumnado, familias, amigos y vecinas.
El colegio abrió sus puertas al público a las once y media de la mañana, y a esa misma hora los niños realizaron un calentamiento conjunto dirigido por la profesora de atletismo de las actividades extraescolares. A continuación, los pequeños dieron lo mejor de sí mismos en la carrera solidaria, organizada en equipos mixtos de familias y alumnado agrupados por edades.
La prueba, además, no tenía ningún trasfondo competitivo, sino de ayuda y colaboración: las familias que participaron en la carrera colaboraron aportando de manera voluntaria la cantidad simbólica de dos euros, para destinar el dinero de forma íntegra a la asociación Galbán de familias de niños con cáncer. La solidaridad de los vecinos de Lieres hizo que se recaudara un total de 560 euros para la causa.
