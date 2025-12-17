El colegio "Xentiquina" de Lieres (Siero) adelanta la San Silvestre (y es por un buen motivo)

La San Silvestre se ha adelantado varios días en el colegio "Xentiquina" de Lieres, y lo ha hecho por una buena causa. El centro celebró este miércoles su primera Carrera Solidaria San Silvestre, una jornada educativa y deportiva en la que contaron con la participación de alumnado, familias, amigos y vecinas.

El colegio abrió sus puertas al público a las once y media de la mañana, y a esa misma hora los niños realizaron un calentamiento conjunto dirigido por la profesora de atletismo de las actividades extraescolares. A continuación, los pequeños dieron lo mejor de sí mismos en la carrera solidaria, organizada en equipos mixtos de familias y alumnado agrupados por edades.

La prueba, además, no tenía ningún trasfondo competitivo, sino de ayuda y colaboración: las familias que participaron en la carrera colaboraron aportando de manera voluntaria la cantidad simbólica de dos euros, para destinar el dinero de forma íntegra a la asociación Galbán de familias de niños con cáncer. La solidaridad de los vecinos de Lieres hizo que se recaudara un total de 560 euros para la causa.