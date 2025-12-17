"No es ideología, es el modelo más eficiente y sostenible": así defiende el alcalde socialista de Siero la externalización del servicio de agua ante las críticas de la oposición

"No hay cuestiones ideológicas. Un informe técnico ratificado por los servicios de intervención y la secretaría municipal concluye que la externalización es el modelo más eficiente y sostenible". Así defendió este miércoles el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, su decisión de adjudicar el contratato de gestión del agua, por un plazo de entre 25 y 30 años, a una empresa, que, según avanzó, generará 25 empleos. "A los trabajadores del actual servicio municipal se les ofrecerá pasar a depender de la empresa o quedar en el Ayuntamiento", añadió.

Según el Alcalde, se trata de un plan inversor de 75 millones de euros, para los próximos diez años, destinado a mejorar la red de abastecimiento de agua y de saneamiento. Las obras de saneamiento se financiarán con recursos municipales, mientras que la inversión en agua se abordará mediante ese "cambio en el modelo de gestión" que consiste en la externalización del servicio, algo que ha despertado suspicacias y críticas en los grupos de la oposición.

Ante las críticas acerca de los incrementos en las tarifas que pagan los vecinos, García aclaró que el estudio técnico encargado para la mejora del servicio estima una subida del 112% en treinta años si la gestión depende de una empresa, pero advierte de que subiría más si la sigue asumiendo de manera directa el Ayuntamiento, concretamente el 118%. Pero siempre en treinta años, no en uno tres o cinco". El regidor incidió en la urgente necesidad de abordar mejoras en la red de abastecimiento, ante situaciones críticas como la de la Pola. "El informe desvela que tenemos un rendimiento en la red del 55%, lo que quiere decir que de cada 100 litros, unos 45 se pierden en la red por pinchazos, roturas, fugas o consumos municipales que no tienen contador. Y eso es una gran pérdida".

García también se refirió a la consulta ciudadana planteada por el PP. "Es algo que podría esperar de Podemos o de Izquierda Unida, pero que lo pida el PP me parece inaudita. Le están haciendo la campaña a Vox", resaltó el Alcalde, antes de llamar la atención sobre el hecho de que los populares no han planteado ese tipo de consultas para externalizar el servicio de aguas allí donde gobiernan".