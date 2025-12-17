Lieres se viste de Navidad: estos son los planes de la parroquia, del encendido de luces a la Cabalgata

La parroquia de Lieres, en Siero, tiene todo a punto para inaugurar una intensa temporada navideña organizada por la Cofradía de San Antonio. Las actividades comienzan ya este jueves, día 18 de diciembre, día de la patrona de Lieres, Nuestra Señora de la Esperanza. Lor organizadores han elegido dicha jornada para para el encendido del árbol de Navidad y los demás arcos de luz que ha colocado un año más la Cofradía por los barrios de la parroquia.

La fiesta de encendido tendrá lugar en el parque de La Pedrera a partir de las 17.00 horas con la intervención del artista de circo y malabarista Mr Destino, que actuará en el mismo parque si hace bueno. Si llueve, la actividad se celebrará en el salón de actos del Casino, y cuando él finalice, sobre las 18.00 horas, se prenderán las luces del árbol.

La fiesta principal de la patrona tendrá lugar el próximo domingo 21, con una misa en su honor a las 11.00 horas en la Iglesia Parroquial de Lieres. Como viene siendo habitual, a su finalización se celebrará un Mercadillo de Navidad con productos de Comercio Justo en colaboración con el Departamento de Cooperación Internacional de Cáritas Asturias y el grupo de Cáritas de las parroquias de Sariego, Feleches y Lieres, a beneficio de la emergencia de la República Democrática del Congo. En el mercado se podrán adquirir los tradicionales chocolates ecológicos provenientes de las cooperativas de Comercio Justo de diferentes puntos del mundo, además de café, galletas y productos de cosmética, entre otros. Ese día amenizará la celebración la gaita y tambor del grupo "Los Yerbatos" de Bimenes.

Cabalgata

Además la Cofradía está ultimando los detalles para la recepción de Sus Majestades de Oriente de la tarde del lunes 5 de enero en Lieres. Todos los que lo deseen pueden participar en la comitiva real poniéndose en contacto con los organizadores a través de Facebook o del correo sanantoniodelieres@gmail.com. "Sus Majestades vendrán una vez más colmados de sorpresas para y repartir alegría entre niños y mayores", prometen.