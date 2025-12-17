Papa Noel regresa a El Berrón con una gran cabalgata: ya hay fecha y hora para su primera recepción en Asturias
Ya está confirmada la animación de tres charangas, "renos hinchables" y carrozos
J. M. A.
Papá Noel ha decidido un año más que su primera parada en Asturias tenga lugar en El Berrón. Será este domingo, a partir de las seis de la tarde, con una espectacular cabalgata organozada por la asociación El Arbolón y que estará repleta de sorpresas. Además de los acompañantes de Santa en su viaje desde Laponia para el tradicinal reparto navideño de regalos, en el evento tomarán parte tres charangas, carrozas, "renos hinchables".
El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, presentaron este gran desfile de Navidad que discurrirá por la avenida de Oviedo de El Berrón. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Siero, concluirá con una recepción de Papá Noel en el número 38 de la avenida de Oviedo, en el local de la antigua Ferretería Roberto. Habrá muchas sorpresas y regalos para el público infantil.
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Las terrazas de hostelería de Siero, un año más sin pagar tasas: el Ayuntamiento mantiene en 2026 la exención que comenzó en pandemia
- La tramitación de Costco como proyecto estratégico rebasa el plazo legal
- El Alcalde de Siero no renuncia a la ampliación de Parque Principado, pese que lo prohíbe la normativa regional: 'Vamos a luchar por ello