Papa Noel regresa a El Berrón con una gran cabalgata: ya hay fecha y hora para su primera recepción en Asturias

Papá Noel ha decidido un año más que su primera parada en Asturias tenga lugar en El Berrón. Será este domingo, a partir de las seis de la tarde, con una espectacular cabalgata organozada por la asociación El Arbolón y que estará repleta de sorpresas. Además de los acompañantes de Santa en su viaje desde Laponia para el tradicinal reparto navideño de regalos, en el evento tomarán parte tres charangas, carrozas, "renos hinchables".

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, presentaron este gran desfile de Navidad que discurrirá por la avenida de Oviedo de El Berrón. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Siero, concluirá con una recepción de Papá Noel en el número 38 de la avenida de Oviedo, en el local de la antigua Ferretería Roberto. Habrá muchas sorpresas y regalos para el público infantil.