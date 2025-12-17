El PP exige consultar a los vecinos antes de externalizar el servicio del agua en Siero y Podemos reclama una movilización ciudadana para paralizar la medida

La decisión del gobierno local de Siero de externalizar el servicio del agua ha levantado ampollas entre algunos grupos de la oposición, que ven en este movimiento una previsible subida "bestial" de las tasas que pagan los vecinos, denuncia el PP. De momento, los grupos desconocen los pormenores de la operación, que comenzará con la licitación para adjudicar el contrato de gestión a una empresa y que esta se ocupe por un plazo de entre 25 y 30 años del servicio. Con ello se movilizarán importantes inversiones para modernizar la red (unos 25 millones) y garantizar el suministro en un concejo en constante expansión. "El agua no se puede privatizar, es una externalización del servicio como han hecho muchos Ayuntamientos", afirmó el alcalde, Ángel García, al comunicar una decisión que genera polémica y críticas.

Pero las explicaciones son insuficientes para la oposición, a la espera de que hoy jueves se celebre la comisión informativa en la que se dé cuenta de los pormenores de esta licitación. "IU esperará a la comisión y a la documentación completa y ver qué exponen desde el equipo de gobierno antes de fijar posición sobre un servicio esencial como el agua", señala la portavoz del grupo, Teresa Álvarez.

"Condiciones bien técnicas y económicas bien definidas"

En parecidos términos se ha manifestado Alejandra Cuadriello, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, quien aunque es consciente de "la necesidad de mejorar el servicio y hacer las inversiones en la red, especialmente en La Fresneda", considera que "una decisión de este calado requiere contar con toda la información cerrada y con todas las garantías técnicas y económicas bien definidas" antes de expresar su posición.

Lo que más preocupa a los grupos es la forma en que este nuevo modelo de gestión va a repercutir en los bolsillos de los ciudadanos, y por eso el Partido Popular de Juan Luis Berros reclama que "sean los propios vecinos los que decidan si quieren este modelo o no".

Según subraya Berros, se podría hacer "mediante una consulta popular, es un mecanismo previsto por la normativa y consideramos que se trata de un asunto del suficiente calado como para ello", afirma. En su caso, la mayor crítica que formulan como principal partido de la oposición es la de que "el Ayuntamiento intente hacer negocio con algo que no hace falta". "En un Ayuntamiento como el de Siero, con tal superávit de ingresos, no es de recibo que se quiera obtener rendimiento económico con esta externalización para las obras del agua; la empresa que lo gestione también querrá lógicamente obtener su beneficio y eso repercutirá en un aumento enorme, desmesurado, de la tasa del agua para los vecinos", sostiene el portavoz del PP.

"Hipoteca a 30 años"

De ahí que entiendan que "todos los afectados deben tener toda la información para saber qué hipoteca a 30 años se está formando", cuando "necesidad de externalización no hay ninguna, aunque el modelo en sí mismo no sea malo", defiende Juan Luis Berros.

Vox por su parte recuerda cómo "llevamos ya en octubre a Pleno una moción denunciando la situación insostenible en el servicio de aguas que pone en serio riesgo la salud de las personas". "El PSOE votó en contra y mes y medio después nos dan la razón y pretenden actuar sobre un servicio al que el propio Alcalde ha condenado a muerte", lamenta el portavoz del grupo, Josué Velasco.

"Este Alcalde es un especialista en crear un problema y luego presentarse como el salvador del mismo", afea, y subraya que la principal preocupación ahora " son los trabajadores y su recolocación". En cuanto a la externalización del servicio, que Vox define directamente como privatización, "hace un mes exigimos desbloquear la situación, o se contrataba a 20 personas más o se privatiza". "Han decidido optar por lo segundo y creemos que en las condiciones en las que está actualmente el servicio de aguas, es lo más razonable. El Alcalde había también decidido incrementar la tasa a los vecinos, cuando no les estaba dando un servicio adecuado. Al menos con la privatización se buscará que el servicio que se preste sea acorde a los impuestos que se paguen", razona Velasco.

Las críticas más furibundas a este nuevo modelo de gestión del agua le han llovido al gobierno local desde Podemos, el más contundente, reclamando incluso una movilización ciudadana para parar los planes del Ayuntamiento.

Frenar la propuesta

La formación morada exige al equipo de gobierno del PSOE que detenga "la privatización del servicio de aguas" y anuncia que comenzará una serie de reuniones a todos los niveles "con el objetivo de frenar una propuesta que, de salir adelante, supondrá un mínimo de 30 años de subidas continuadas de precios".

El grupo considera "insostenible" el argumento "de que la privatización es necesaria para acometer inversiones en las infraestructuras, ya que ninguna empresa privada invertirá recursos propios sin buscar un beneficio adicional, y no sería necesario con gestión municipal".

"Degradando el servicio"

La concejala Silvia Tárano alerta de que "se está avanzando hacia una privatización total de los servicios", y destaca cómo "la situación actual del servicio de aguas que describe el PSOE parece que ha llegado de sorpresa, cuando llevan 10 años gobernando y degradando el servicio con el fin de justificar ahora su privatización". Asimismo, recuerda que "la inversión que parece imposible de alcanzar por parte del Ayuntamiento es menor a la cantidad que se encuentra depositada en bancos a plazo fijo".

La Unión Comarcal de CCOO Siero-Piloña también ha querido mostrar su "profundo rechazo" a "la privatización" del servicio de aguas del Ayuntamiento de Siero. "Hace un año, de manera premeditada, se contrató un estudio a una consultora privada para justificar lo que ya se tenía orquestado: la privatización de un servicio básico y muy significativo, como es el servicio de aguas", denuncia la secretaria general de la Unión, Bibiana Martínez. "Abocará a un mayor coste del mismo y un peor servicio en busca del máximo beneficio empresarial, dejando de lado la calidad o eficiencia del servicio", pronostica.