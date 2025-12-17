Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reparto de hogazas a los usuarios de "Panaderos del deporte": el programa saludable del Ayuntamiento de Siero para la zona rural sumó cuarenta usuarios

Un equipo de monitores especializados se desplazó a Anes, Muñó, Hevia y Granda para desarrollar el plan

Las ediles y los participantes en el programa.

Las ediles y los participantes en el programa.

J. M. A.

Pola de Siero

La concejala de Mayores, Pilar Santianes, y encargada de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, hicieron entrega este mediodía de "hogazas de pan" a los participantes en el programa "Panadero del deporte", una actividad de ocio y envejecimiento activo dirigida a la población mayor del concejo.

 La iniciativa, organizada por la concejalía de Políticas Sociales y Atención a las Personas y Mayores, y el Patronato Deportivo Municipal, ha tenido como objetivo promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, generar espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos entre los participantes. La actividad se enmarca en del programa "Siero acompaña", orientado a combatir la soledad no deseada en personas mayores de sesenta años, y busca también acercar la práctica deportiva a las zonas rurales del municipio.

 El programa cuenta con una dotación económica de 18.137 euros. Comenzó en octubre y finalizará el 30 de diciembre.

 Para su desarrollo, se ha utilizado una furgoneta que simula la empleada por las panaderías para repartir en las zonas rurales, y un equipo de monitores especializados se ha desplazado a cuatro parroquias rurales de Siero: Anes, Muñó, Hevia y Granda.

Las actividades se han realizado en las antiguas escuelas. En el conjunto de las cuatro parroquias han participado más de 40 personas.

