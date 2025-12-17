Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero baila para ayudar a quienes sufren cáncer: esta ha sido la gala solidaria celebrada en la Pola

La recaudación del espectáculo navideño se ha destinado íntegramente a la asociación Galbán

Los participantes en la gala solidaria de baile

Los participantes en la gala solidaria de baile

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La Escuela Mía&me Baila de Pola de Siero, dirigida por Noa Martín, celebró su gala de Navidad el pasado domingo, 14 de diciembre, en el Auditorio de Pola de Siero y con un emotivo espectáculo a beneficio de la Asociación Galbán de Niños contra el Cáncer.

El evento reunió a familiares, amigos y seguidores de la escuela, que disfrutaron de un programa repleto de música y baile interpretado por los alumnos del centro. La gala fue un éxito, y todos los fondos recaudados se destinaron a apoyar a la Asociación Galbán en su lucha contra el cáncer infantil.

Galbán es una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, como explicó Macarena Alonso, coordinadora de la entidad que acudió al evento como representante.

TEMAS

Belenes

