Siero celebra el viernes una jornada intergeneracional con talleres y un "árbol de los deseos" para niños y mayores

La plaza cubierta de la Pola acogerá este viernes, de cinco a ocho de la tarde, el Encuentro intergeneracional navideño, una actividad enmarcada en el programa Siero Acompaña y dirigida a personas mayores y a niños. El objetivo de crear un espacio de encuentro compartido que favorezca la comunicación y la conexión entre generaciones, promueva el aprendizaje mutuo y contribuya a reducir la sensación de aislamiento y la soledad no deseada.

La jornada fue presentada este miércoles por la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. Incluirá diferentes actividades, entre ellas juegos populares, un taller de elaboración de muñecos de nieve, pintacaras, globoflexia, creación de postales navideñas y un árbol de los deseos en el que las personas participantes podrán dejar sus cartas o mensajes para el año nuevo.

Además, se ofrecerá de forma gratuita chocolate con churros, hasta fin de existencias. El encuentro contará con música y ambientación navideña. La entrada es libre y no es necesario inscribirse previamente. La actividad tendrá también una fecha en Lugones en los próximos días.

Pilar Santianes, señaló que "este tipo de iniciativas permiten compartir tiempo y experiencias entre generaciones en un ambiente cercano y festivo, reforzando los lazos sociales y el acompañamiento, especialmente entre las personas mayores”. Por su parte, María José Fernández destacó que “el encuentro busca que niños y mayores puedan participar juntos”.