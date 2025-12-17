Siero celebra el viernes una jornada intergeneracional con talleres y un "árbol de los deseos" para niños y mayores
El evento de celebrará durante la tarde en la plaza cubierta
J. M. A.
La plaza cubierta de la Pola acogerá este viernes, de cinco a ocho de la tarde, el Encuentro intergeneracional navideño, una actividad enmarcada en el programa Siero Acompaña y dirigida a personas mayores y a niños. El objetivo de crear un espacio de encuentro compartido que favorezca la comunicación y la conexión entre generaciones, promueva el aprendizaje mutuo y contribuya a reducir la sensación de aislamiento y la soledad no deseada.
La jornada fue presentada este miércoles por la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. Incluirá diferentes actividades, entre ellas juegos populares, un taller de elaboración de muñecos de nieve, pintacaras, globoflexia, creación de postales navideñas y un árbol de los deseos en el que las personas participantes podrán dejar sus cartas o mensajes para el año nuevo.
Además, se ofrecerá de forma gratuita chocolate con churros, hasta fin de existencias. El encuentro contará con música y ambientación navideña. La entrada es libre y no es necesario inscribirse previamente. La actividad tendrá también una fecha en Lugones en los próximos días.
Pilar Santianes, señaló que "este tipo de iniciativas permiten compartir tiempo y experiencias entre generaciones en un ambiente cercano y festivo, reforzando los lazos sociales y el acompañamiento, especialmente entre las personas mayores”. Por su parte, María José Fernández destacó que “el encuentro busca que niños y mayores puedan participar juntos”.
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Las terrazas de hostelería de Siero, un año más sin pagar tasas: el Ayuntamiento mantiene en 2026 la exención que comenzó en pandemia
- La tramitación de Costco como proyecto estratégico rebasa el plazo legal
- El Alcalde de Siero no renuncia a la ampliación de Parque Principado, pese que lo prohíbe la normativa regional: 'Vamos a luchar por ello