Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Siero celebra el viernes una jornada intergeneracional con talleres y un "árbol de los deseos" para niños y mayores

El evento de celebrará durante la tarde en la plaza cubierta

La presentación de la jornada.

La presentación de la jornada.

J. M. A.

Pola de Siero

La plaza cubierta de la Pola acogerá este viernes, de cinco a ocho de la tarde, el Encuentro intergeneracional navideño, una actividad enmarcada en el programa Siero Acompaña y dirigida a personas mayores y a niños. El objetivo de crear un espacio de encuentro compartido que favorezca la comunicación y la conexión entre generaciones, promueva el aprendizaje mutuo y contribuya a reducir la sensación de aislamiento y la soledad no deseada.

La jornada fue presentada este miércoles por la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández. Incluirá diferentes actividades, entre ellas juegos populares, un taller de elaboración de muñecos de nieve, pintacaras, globoflexia, creación de postales navideñas y un árbol de los deseos en el que las personas participantes podrán dejar sus cartas o mensajes para el año nuevo.

 Además, se ofrecerá de forma gratuita chocolate con churros, hasta fin de existencias. El encuentro contará con música y ambientación navideña. La entrada es libre y no es necesario inscribirse previamente. La actividad tendrá también una fecha en Lugones en los próximos días.

Pilar Santianes, señaló que "este tipo de iniciativas permiten compartir tiempo y experiencias entre generaciones en un ambiente cercano y festivo, reforzando los lazos sociales y el acompañamiento, especialmente entre las personas mayores”. Por su parte, María José Fernández destacó que “el encuentro busca que niños y mayores puedan participar juntos”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  2. La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
  3. Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
  4. La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Las terrazas de hostelería de Siero, un año más sin pagar tasas: el Ayuntamiento mantiene en 2026 la exención que comenzó en pandemia
  7. La tramitación de Costco como proyecto estratégico rebasa el plazo legal
  8. El Alcalde de Siero no renuncia a la ampliación de Parque Principado, pese que lo prohíbe la normativa regional: 'Vamos a luchar por ello

Siero celebra el viernes una jornada intergeneracional con talleres y un "árbol de los deseos" para niños y mayores

Siero celebra el viernes una jornada intergeneracional con talleres y un "árbol de los deseos" para niños y mayores

Reparto de hogazas a los usuarios de "Panaderos del deporte": el programa saludable del Ayuntamiento de Siero para la zona rural sumó cuarenta usuarios

Reparto de hogazas a los usuarios de "Panaderos del deporte": el programa saludable del Ayuntamiento de Siero para la zona rural sumó cuarenta usuarios

Papa Noel regresa a El Berrón con una gran cabalgata: ya hay fecha y hora para su primera recepción en Asturias

Papa Noel regresa a El Berrón con una gran cabalgata: ya hay fecha y hora para su primera recepción en Asturias

El "todo lo que pueda comer" que aterriza en Asturias para los amantes de la carne: guarniciones ilimitadas y platos a la parrilla

El "todo lo que pueda comer" que aterriza en Asturias para los amantes de la carne: guarniciones ilimitadas y platos a la parrilla

Inocentada

Belenes

Siero baila para ayudar a quienes sufren cáncer: esta ha sido la gala solidaria celebrada en la Pola

Siero baila para ayudar a quienes sufren cáncer: esta ha sido la gala solidaria celebrada en la Pola

Lieres se viste de Navidad: estos son los planes de la parroquia, del encendido de luces a la Cabalgata

Lieres se viste de Navidad: estos son los planes de la parroquia, del encendido de luces a la Cabalgata
Tracking Pixel Contents