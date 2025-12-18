El alcalde de Siero alaba la "razonable" postura de Barbón sobre la ampliación de Parque Principado, frente a quienes "rechazan todo lo que sale de aquí"

"Es la respuesta razonable".El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), agradeció en estos términos la postura expresada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre la ampliación de Parque Principado, tras asegurar el responsable autonómico que "todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan". No obstante, el jefe del ejecutivo autonómico, llamó a la "prudencia" hasta conocer el detalle de la iniciativa, ver su encaje legal y analizar qué sería necesario cambiar en las directrices de comercio para que no se perdiera la inversión.

"Desde algunos políticos del Principado siempre hay rechazo y trabas a cualquier proyecto que sale desde Siero, y a mí me parece que cuando una empresa quiere invertir varios millones de euros, generar puestos de trabajo pagando todo lo que corresponda sin ningún tipo de beneficio fiscal ni de ayudas, y encima generando un suelo público para vivienda, cualquier persona que tenga sentido común entenderá que es una muy buena propuesta", resaltó García. La propuesta de ampliar la superficie de usos comerciales de Parque Principado incluye que, a cambio, la propiedad del complejo cedería al Ayuntamiento 80.000 metros cuadrados de terreno en el entorno que García quiere aprovechar para vivienda de precio asequible. La ampliación de usos comerciales sería de 20.000 metros cuadrados y se trataría de encajarlos en la superficie construida, reorganizando la distribución actual.

"Habrá que matizar, pero es una muy buena propuesta. Evidentemente, habrá que articular los instrumentos que sean necesarios para llevarla a cabo conforme a la legislación, por supuesto. No se trata de saltar ninguna ley, sino de ver las leyes que hay", indicó el regidor, quien recordó también que "las directrices de comercio no son leyes, no tienen rango de ley y además están obsoletas", indicó el regidor. El Gobierno ya dio instrucciones de modificarlas en 2022 y desde entonces no se han modificado", lamentó, antes de añadir que "es el propio Consejo de Gobierno el que las tiene que modificar y si ese es el único obstáculo, creo que cualquier político debería apostar por analizar la propuesta, como bien dice el Presidente, ver los detalles y ver qué mecanismos hay para hacer que sea posible".

Por eso, el Alcalde sostiene que "me alegra mucho el que a nuestro presidente le parezca interesante; todo lo que sea inversión en Asturias tenemos que verlo como algo positivo". "Esperamos que quienes de mano se opone no sean los que tengan que decidir. A mí me preocupa muchísimo la vivienda como alcalde de Siero, y estamos hablando de poner suelo público para poder construir centenares de viviendas. Hay que darle prioridad, y en lugar de ver cuáles son los inconvenientes, ver cuáles son las ventajas y ver qué hay que hacer para que eso sea posible", zanjó en referencia al consejero Ovidido Zapico, con quien ha mantenido notables desencuentros en cuestiones como el desarrollo de Costco.

Asimismo, el Alcalde avanzó que en unos días el Ayuntamiento pueda disponer ya del convenio con Adif para la supresión de pasos a nivel en el concejo, de manera que "podamos llevarlos a Pleno en enero o febrero para empezar con su ejecución".