El grupo MSCLE da un concierto solidario en La Fresneda
El colectivo, compuesto por profesionales de diferentes ámbitos aficionados a la música, cantará en favor del Banco de Alimentos
El grupo MSCLE (Musicales Ejecutivos) compuesto por médicos, jueces, abogados y empresarios aficionados a la música, ofrece mañana viernes un concierto solidario en el Auditorio de La Fresneda, en Siero, a las 19.30 horas y con la finalidad de conseguir productos para el Banco de Alimentos. La entrada a la actuación cuesta 10 euros y cantará Lucía Alonso como artista invitada.
El grupo está formado por unos 30 miembros, hombres y mujeres que cantan y tocan diversos instrumentos. El director musical es Miguel Ángel de Diego , el secretario Tomás Reinares y el tesorero Rafael Olivo, y desde hace unos 7 años el grupo ha decidido, más allá de los encuentros mensuales, realizar ensayos y organizar conciertos solidarios a favor de diversas entidades sin ánimo de lucro y contribuir a visibilizar diferentes causas solidarias.
La filosofía del colectivo es "disfrutar a través de la música como medicina del alma", hacer disfrutar al público que asiste y contribuir a dar a conocer estas causas en favor de los demás, dando el protagonismo al voluntariado.
