La Pola da la vuelta al mundo con el mejor arte urbano: así ha quedado la última obra de Muralia

El cuarto mural del programa Muralia 2025, ejecutado en la Pola, ya está finalizado y listo para darse una vuelta al mundo.. En esta ocasión el mural se ha plasmado en los muros ubicados en los accesos a Pola de Siero desde la Autovía Minera, y el encargado de realizar esta obra ha sido el artista Fabián Bravo, más conocido como "Kato".

De su mano experta han salido imágenes de algunos de los monumentos más destacados del mundo: de la Gran Muralla China a la Acrópolis de Atenas, el Fushimi Inari-Taisha de Kioto, las Pirámides y la Esfinge de Egipto, el Machu Picchu de Perú, El Coliseo Romano, el Templo de Kukulcán de México, la Alhambra de Granada, Petra de Jordania, el Golden Gate en Estados Unidos, la Ópera de Sidney, la Torre Eiffel de París y el Taj Mahal de la India, entre otros. La actuación ha contado con un presupuesto de 15.000 euros y un plazo de ejecución de 10 días aproximadamente.

"Kato" es un artista de grafiti y muralista de Sevilla. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, con murales como "La Magia de los Sueños", en Fuengirola, elegido en 2023 entre los cinco mejores del mundo por Street Art Cities, y su mural en Casablanca, seleccionado en 2024 como el 15º mejor. En marzo de 2025, su obra en Cartagena fue distinguida como Mejor Mural del mundo del mes, reforzando su proyección global. Ha llevado su arte a ciudades como Thuir, Southend on Sea (Reino Unido), Casablanca y Seúl, participando en más de 25 eventos internacionales.

El Alcalde de Siero, Ángel García, y la edil de Festejos, Ana Nosti, visitaron este jueves la finalización de los trabajos, con los que se han mostrado "muy satisfechos" por lo que supone de mejora estética en los accesos a la capital del concejo.

Muralia es un programa municipal de intervenciones murales para decorar medianeras y otros elementos verticales con incidencia sobre la vía pública, espacios degradados y demás espacios libres que conforman el paisaje urbano. Desde 2019 se han realizado intervenciones en diferentes medianeras que han tenido gran aceptación por la ciudadanía, tres de las cuales, realizadas en 2021, fueron nominadas a mejor mural a nivel mundial. En 2024 se realizaron intervenciones en Pola de Siero y Lugones. En 2025 se realizaron otras tres obras, una del artista Sfhir en la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, concretamente en el interior de la autovía A-66; la "Xana de Siero", ubicado en el armario de los cargadores para vehículos eléctricos que se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento, en Pola de Siero, por Eduardo González, presidente de la asociación Polarte; y la obra de la Crew de artistas NIKITA 5.7, que plasmaron un tigre selvático en 3D en la fachada del edificio Cuatro Vías, ubicado en la N-634 en El Berrón.