"El transporte público de Siero es una pesadilla, sobre todo en la zona rural", denuncia el PP

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) de Siero ha exigido "mejorar las conexiones del transporte público en Siero, con especial atención a los servicios que se prestan en la zona rural", porque "es una auténtica pesadilla". La edil Natalia González reclama al Principado y al propio Ayuntamiento una actuación "urgente e inminente". "No podemos permitir que los sierenses, jóvenes o mayores, no puedan acudir a clase, a su trabajo o al médico, debido a problemas con el transporte público", denuncia.

El transporte público en Siero "en general y en la zona rural en particular es una auténtica pesadilla: autobuses llenos, pocas frecuencias y estudiantes que cada mañana se quedan en tierra, principalmente en la estación de la Pola. No podemos permitir que nuestros jóvenes pierdan clases o que los vecinos no puedan moverse con normalidad, particularmente en la zona rural", subraya la concejala. González añade, además, "el riesgo y la peligrosidad" que corren los residentes de la zona rural del concejo en donde hay una carencia total de elementos de seguridad vial, tales como pasos de cebra, badenes o marquesinas para la parada de autobús. “Los vecinos se la juegan literalmente al tener que cruzar la carretera sin ningún tipo de medida de seguridad. Es un auténtico peligro sobre todo para la gente mayor y padres con niños”, puntualiza.

Los populares reclaman medidas urgentes para poner solución a la falta de transporte público en el concejo tras recoger numerosas quejas de los usuarios, a las que también se suman "el malestar constante de los autobuses escolares". En este caso es la ocupación por otros vehículos de la parada del autobús que obliga a que los menores y sus familias tengan que esperar al autobús en la propia calzada.

No es la primera vez que tanto el Partido Popular como los propios vecinos afectados reclaman mejoras en el servicio del transporte público en Siero. El problema "se ha enquistado de una manera que parece que para los políticos responsables del Ayuntamiento y del Principado, todos del PSOE, ha perdido importancia. Basta ya de pasarse la pelota unos a otros", reivindica la edil del PP.

En este sentido González reclama un plan estratégico del transporte público en Siero que garantice un servicio de calidad en el concejo. "No podemos olvidar que el transporte público debería ser una infraestructura accesible, con un servicio confiable y frecuente, seguridad para usuarios y empleados, tecnología para la gestión y la información, e incentivos para fomentar su uso", recalca. Y pide que dicho plan se diseñe teniendo en cuenta "la sostenibilidad y la satisfacción del pasajero, a través de la mejora continua y la adaptabilidad a nuevas necesidades y modelos de servicio".