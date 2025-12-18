Triste cierre de una de las sidrerías más queridas de Asturias: "Estamos de luto, se nos va algo muy especial"

Una de las sidrerías más queridas de siero echa el cierre. Se escanciaron los culetes de sidra más entrañables. Las raciones supieron un poco a recuerdos. Los postres, a nostalgia. Y la mezcla de sentimientos, entre esos últimos bocados sabrosos de platos únicos, aparecía con las sonrisas intentando vencer a las lágrimas de la despedida. En un ambiente de "amistad y familia", la Sidrería El Madreñeru despachó su último servicio. El popular local hostelero echa este domingo el cierre, después de 28 años en el mítico local de Les Campes, con 107 personas abarrotando el comedor y tratando de tragarse las lágrimas de emoción durante toda la jornada. Loreto García, la propietaria, querida y conocida hostelera de Pola de Siero, emprenderá un nuevo proyecto en Gijón, donde se pondrá al frente de El Chaflán, otro mítico local, que calcula reabrir a mediados de noviembre, entre el 13 y el 19 si todo va bien. "La eharemos mucho de menos. El ambiente aquí era único y Loreto también", coincidieron en señalar los clientes que disfrutaron de las últimas comidas este mediodía. "Ojalá lo coja alguien y reabra. Pero pedimos que sea con la misma esencia, la carta y como sidrería", añadieron.

Y ese deseo aventuró Loreto García que está camino de cumplirse, con una pareja, con la que ha mantenido conversaciones para el traspaso, con la idea de que mantengan la misma esencia de El Madreñeru. "Estamos en negociaciones, tienen en mente dejarlo todo como estaba, la misma carta y decoración. Les comenté que hay diez o doce cosas que estaría bien mantenerse, que son míticas mías de siempre y a la gente les gusta mucho. Y también les transmití que estaría para ayudarles con lo que necesiten. Ojalá que salga adelante", indicó.

Pablo Antuña

Una de las mesas que no podían faltar en este último día de El Madreñeru era la de los amigos de Loreto García. Acudieron todos con ropa de color negro. "Es que estamos de luto, somos de casa y se nos va alguien muy especial de la Pola. Estuvimos aquí muchos años todo el día, vivimos comuniones, éxitos deportivos y llamadas diciéndonos que estaba aburrida y que nos viniéramos", cuentan Eva Laruelo y Conchi Nachón. "Aquí nos hemos bebido camiones de sidra todos estos años", añade con uan sornisa Rafael Pérez, en una mesa en la que también estaban Iván Fernández, Rosa Rimada, Humberto Fernández y Rufino Fonseca.

Por su local de Les Campes pasaron muchas generaciones de polesos. "Me voy con el cariño de todos. Con esa gente que vi nacer y que con el paso de los años vinieron como clientes", rememora Loreto García, que vio evolucionar la Pola, de aquellos "domingones" y festivos en los que venía gente de toda Asturias. "Llegué a vender un puente del 1 de mayo 238 cajas de sidra. Solo lo superó esa cifra dos veces en la fiesta de Güevos Pintos", asevera.

Las sartenes, el cachopo descapotable, las costillas a baja temperatura, los mejillones a la brasa o las croquetas son algunos de los platos especiales que guardan los clientes ya en sus recuerdos, en un día de sonrisas y lágrimas, que se cerró por la tarde-noche con música. Y también, con esa que se cantaba en los momentos especiales en la sidrería, una adaptación de la canción "La Pola de Siero", de Pepín Robles, "En el corazón de Asturias, ta el pueblín que yo más quiero, donde tan los mios amores, tamos en El Madreñeru (en lugar de en Pola de Siero)".