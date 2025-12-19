El Adif acopia el material para la obra de la vía de Feve, retrasada tres años

Las obras para la renovación integral de la vía de la antigua Feve entre Colloto e Infiesto, a través de Siero y Nava, se adjudicaron por 23,5 millones de euros en noviembre de 2022, con un periodo de ejecución estimado en 24 meses. Pese a que ese plazo ya expiró hace más de un año, los trabajos apenas han avanzado, debido a la necesidad de hacer un importante modificado en el proyecto e incluir actuaciones «no recogidas o complementarias», pero, en todo caso, «necesarias para la correcta ejecución» de la obra.

Tras meses y meses de paralización casi total, el Adif ya ha hecho acopio sobre el terreno de parte del material necesario para la ejecución de los trabajos, como son las traviesas. Según fuentes ferroviarias, el grueso de las obras se pondrá en marcha «en breve».

En principio, todo hacía indicar que el proyecto ya se iba a reactivar por completo en enero de 2026. Es más, la operadora Renfe sacó a licitación el mes pasado un contrato para cubrir con autobuses los transbordos por carretera necesarios para poder ejecutar los trabajos. Sin embargo, la operadora pública ha desistido de seguir adelante por «cambios sustanciales en la necesidad».

Renfe calculaba en un principio que sería a partir del día 12 de enero cuando la ejecución de los trabajos obligaría a poner en marcha transbordos desde El Berrón hasta la estación de la capital piloñesa, con la previsión de que esos servicios por carretera se extendieran hasta mediados de octubre de 2027. Ese operativo, para el que se iban a contratar por 624.000 euros dos autobuses y dos microbuses, parece quedar en el aire.

En todo caso, frente a lo que sucedió con la rehabilitación del tendido de Laviana a Gijón, los redactores del proyecto para el tendido de cercanías de Oviedo a Infiesto no prevén la clausura total del servicio, limitando la afección a cortes puntuales que se espera concentrar en los fines de semana y a una ralentización general de la velocidad de los trenes