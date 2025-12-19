Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año

El programa está destinado a facilitar la obtención de experiencia profesional vinculada a su nivel de estudios

La recepción en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

La recepción en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, dio esta mañana la bienvenida a los jóvenes participantes en el programa de contratos formativos en el Ayuntamiento para menores de 30 años, destinado a facilitar la obtención de experiencia profesional vinculada a su nivel de estudios. En esta edición, se han cubierto cinco plazas, con una duración de un año a jornada completa.

 El programa cuenta con una financiación de 229.321,70 euros, cofinanciada por el Principado de Asturias, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021–2027. El objetivo es permitir a los participantes desarrollar competencias profesionales en distintos ámbitos, contribuyendo a su inserción laboral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  2. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  3. La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
  4. Barbón, sobre la ampliación de Parque Principado: 'Todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan
  5. La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
  6. La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
  7. Las terrazas de hostelería de Siero, un año más sin pagar tasas: el Ayuntamiento mantiene en 2026 la exención que comenzó en pandemia
  8. La tramitación de Costco como proyecto estratégico rebasa el plazo legal

Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año

Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año

Siero cierra el programa "Paseos saludables" para combatir la soledad no deseada

Siero cierra el programa "Paseos saludables" para combatir la soledad no deseada

El Adif acopia el material para ejecutar la obra de la vía de Feve que pasa por Siero y que lleva un retraso de tres años

El Adif acopia el material para ejecutar la obra de la vía de Feve que pasa por Siero y que lleva un retraso de tres años

La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: "Algo está llegando"

La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: "Algo está llegando"

El alcalde de Siero alaba la "razonable" postura de Barbón sobre la ampliación de Parque Principado, frente a quienes "rechazan todo lo que sale de aquí"

El alcalde de Siero alaba la "razonable" postura de Barbón sobre la ampliación de Parque Principado, frente a quienes "rechazan todo lo que sale de aquí"

La Pola da la vuelta al mundo con el mejor arte urbano: así ha quedado la última obra de Muralia

La Pola da la vuelta al mundo con el mejor arte urbano: así ha quedado la última obra de Muralia

"El transporte público de Siero es una pesadilla, sobre todo en la zona rural", denuncia el PP

"El transporte público de Siero es una pesadilla, sobre todo en la zona rural", denuncia el PP

La externalización del servicio de aguas recibe luz verde en la comisión de Hacienda: así se posicionaron los partidos sobre la propuesta que irá al Pleno del martes

La externalización del servicio de aguas recibe luz verde en la comisión de Hacienda: así se posicionaron los partidos sobre la propuesta que irá al Pleno del martes
Tracking Pixel Contents