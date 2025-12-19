Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año
El programa está destinado a facilitar la obtención de experiencia profesional vinculada a su nivel de estudios
El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, dio esta mañana la bienvenida a los jóvenes participantes en el programa de contratos formativos en el Ayuntamiento para menores de 30 años, destinado a facilitar la obtención de experiencia profesional vinculada a su nivel de estudios. En esta edición, se han cubierto cinco plazas, con una duración de un año a jornada completa.
El programa cuenta con una financiación de 229.321,70 euros, cofinanciada por el Principado de Asturias, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021–2027. El objetivo es permitir a los participantes desarrollar competencias profesionales en distintos ámbitos, contribuyendo a su inserción laboral.
