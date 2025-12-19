Siero cierra el programa "Paseos saludables" para combatir la soledad no deseada
La actividad municipal se inició en octubre y ha consistido en pequeñas rutas de baja intensidad, de entre 60 y 90 minutos
J. M. A.
La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, a la última jornada de los Paseos saludables. Los participantes han iniciado la actividad en el aparcamiento del polideportivo nuevo de la Pola de Siero. Han asistido personas de distintas parroquias del concejo, a las que se les ha facilitado un servicio de transporte.
Esta actividad, enmarcada dentro del programa de Siero Acompaña, se ha desarrollado desde el mes de octubre y ha consistido en pequeñas rutas de baja intensidad, de entre 60 y 90 minutos aproximadamente, adaptadas a las personas participantes. Se han llevado a cabo en distintas parroquias del concejo y los grupos han ido siempre acompañados por dos guías que, además de garantizar la seguridad, han promovido las relaciones personales entre los participantes.
El programa Siero Acompaña está destinado a personas mayores de 60 años del concejo y tiene como objetivo combatir la soledad no deseada, promover hábitos saludables y proporcionar herramientas prácticas que mejoren el bienestar físico, emocional y social.
