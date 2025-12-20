Concierto solidario del grupo MSCLE en La Fresneda

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo MSCLE (Musicales Ejecutivos) ofreció este viernes en el Centro Cultural La Fresneda (Siero) un concierto a beneficio del Banco de Alimentos. La actuación contó con la participación, como artista invitada, de Lucía Alonso, y el público, además de con el donativo de entrada, también pudo colaborar con la aportación directa de alimentos en el hall del centro. En la imagen, los integrantes del grupo, minutos antes del recital en La Fresneda.

