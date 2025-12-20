IU de Siero, sobre la ampliación de Parque Principado: "Es poco responsable generar expectativas de inversiones o empleo sin explicar antes su encaje legal"

Izquierda Unida de Siero tiene clara su posición respecto al planteamiento de ampliar el espacio para usos comerciales de Parque Principado: no caben proyectos "a la carta" y el debate sobre esta propuesta requiere "rebajar el tono" y devolverlo "al terreno que le corresponde, el del rigor, la legalidad y la planificación territorial".

La coalición ve "poco responsable generar expectativas en torno a inversiones o creación de empleo sin explicar previamente su encaje legal". Del mismo modo entiende que «modificar las directrices de comercio a la carta de intereses económicos concretos no es compatible con un modelo serio de ordenación territorial, que evite desequilibrios y procesos de crecimiento desordenado», destacó la portavoz municipal de IU, Teresa Álvarez.

Cruce de declaraciones

El alcalde de Siero, Ángel García, hizo hace unos días público que la propiedad de Parque Principado plantea ampliar en 20.000 metros los usos comerciales del centro, redistribuyendo espacios. A cambio cedería Siero 80.000 metros cuadrados de suelo en el entorno, que el Ayuntamiento dedicaría a vivienda de precio asequible para jóvenes. Según las estimaciones de la propuesta, los establecimientos que se abrirían en la ampliación crearían entre 500 y 1.000 empleos.

Este anuncio provocó un cruce de declaraciones. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico, y el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, recordaron que las actuales directrices sectoriales de Comercio no admiten ampliar el espacio del centro dedicado a usos comerciales. El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que gobierna en coalición con IU en Asturias, señaló después que, en principio, siempre le "gustan" los planes que hablan de creación de empleo y que antes de pronunciarse hay que analizar el plan y no hablar "en caliente". Se refirió también al hecho de que las directrices sectoriales están en revisión.

Por su parte, el alcalde de Siero, Ángel García, lamentó, en relación a las consideraciones de los responsables autonómicos de IU, entre otras cosas, que "desde algunos políticos del Principado siempre hay rechazo y trabas a cualquier proyecto que sale desde Siero".

La portavoz municipal de IU considera que "las advertencias" realizadas por Zapico y Latierro «no responden a un rechazo ideológico a la inversión, sino a una realidad clara: con las directrices sectoriales de comercio vigentes, la ampliación planteada no es posible». También ha recordado "que cualquier eventual modificación de esas directrices no depende de una decisión individual, sino de un procedimiento reglado, con informes preceptivos y aprobación colegiada del Consejo de Gobierno», y considera «poco responsable alimentar expectativas sobre inversiones o empleo sin explicar previamente su viabilidad jurídica". "En ese marco, las directrices de comercio se encuadran en el ámbito competencial de la consejería responsable en materia de comercio, sin perjuicio de que cualquier cambio requiera los informes preceptivos y la aprobación colegiada del Ejecutivo autonómico", añadió.

Evitar las descalificaciones personales

Para Teresa Álvarez, "resulta llamativo, por tanto, que se personalice el debate señalando a un único responsable con nombres y apellidos, cuando se trata de decisiones colegiadas y de competencias compartidas dentro del funcionamiento normal del Gobierno".

Desde IU de Siero subrayan "que defender la legalidad y la planificación no es dar la espalda al concejo". "Los hechos lo demuestran: con IU formando parte del Gobierno de Asturias, en poco más de dos años se han desbloqueado 36 viviendas públicas en Pumarabule y se están construyendo otras 44 en Lugones, sumando un total de 80 viviendas públicas en Siero, una apuesta clara por el acceso a la vivienda y por un desarrollo equilibrado".

La coalición concluye que "el debate político es legítimo, pero debería abordarse desde el respeto institucional y con datos, evitando descalificaciones personales que solo contribuyen a tensionar innecesariamente las relaciones entre administraciones", pues "en un contexto de cooperación institucional y de gobierno de coalición, la mesura y el rigor resultan imprescindibles".