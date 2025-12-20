Las mejoras en el acceso a la Pola desde la Autovía Minera llegarán hasta la plaza de la Paz: así es el proyecto recién aprobado

El gobierno de Siero completará la reforma urbanística del acceso a la Pola desde la Autovía Minera con una segunda fase de obras que afectará a la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y a la glorieta de la plaza de la Paz. El proyecto, que este viernes recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno, supone una inversión de 769.524 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, a contar desde que se confirme la adjudicación de los trabajos.

Javier Rodríguez Morán, primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, fue el encargado de presentar a grandes rasgos la actuación prevista para completar la reforma de los accesos a la capital sierense por el noroeste. Según indicó, la ejecución del proyecto permitirá «mejorar la movilidad y la accesibilidad, reordenar el tráfico, ampliar las aceras e implantar nuevo mobiliario urbano y arbolado». «Todo ello, con el objetivo de modernizar la zona y adaptarla a los nuevos criterios urbanísticos aplicados en otras áreas del núcleo urbano, como las recientes actuaciones en la calle Celleruelo y la avenida de Noreña, unificando de este modo el acceso noroeste con el resto de la trama urbana», añadió.

En concreto, las obras recogidas en el proyecto que ayer recibió el visto bueno del gobierno municipal incluyen la reordenación del tráfico con un único carril de circulación, la ampliación de aceras hasta llegar a un ancho de 2,25 metros, la creación de nuevos pasos de peatones elevados sobre el firme, la supresión de barreras arquitectónicas y la implantación de nuevas zonas verdes, arbolado y mobiliario urbano.

La intervención también va a permitir renovar las redes de saneamiento y de alumbrado público, que pasará a contar con luminarias Led. Según añadió Javier Rodríguez, «para el calmado del tráfico» se procederá a limitar la velocidad a treinta kilómetros a la hora.

«La segunda fase de este proyecto para el acceso noroeste se suma a todas las actuaciones que ya estamos haciendo y que se harán en esa zona de Pola y que girarán en torno al Parque de La Reconquista, ya en licitación», subrayó el edil sobre una inversión que está cofinanciada por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La primera fase de este proyecto, lista desde el pasado mes de julio, contó con un presupuesto de 1,7 millones de euros y supuso un cambio integral de un tramo de la calle Celleruelo, hasta la glorieta del camino de Santiago; otro de la carretera a Noreña y su entronque con la Avenida de Noreña, y de la glorieta con la Avenida Quico Lemus. En total, con un año de plazo de ejecución, se transformaron 575 metros de calles, más la rotonda.