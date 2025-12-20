Obras en Central Lechera Asturiana: la compañía reformará su sede de Granda y recolocará sus 250 trabajadores en otros edificios

Central Lechera Asturiana (Clas) está acometiendo una reforma del interior del edificio que aloja las oficinas centrales de la compañía, en el complejo de Granda (Siero). Se prevé que las obras se alarguen aproximadamente hasta el próximo verano, según señalaron a este periódico fuentes conocedoras.

La reforma se limitará al edificio que hay en el centro del complejo fabril de la compañía láctea (cuya arquitectura destaca por tener una forma similar a una torre de control aéreo), con el objetivo de modernizar las oficinas destinadas al trabajo corporativo. Hasta que finalicen las reformas, los cerca de 250 trabajadores de las oficinas centrales desempeñará su labor en otros inmuebles del recinto de Clas, como el edificio social, donde tienen lugar habitualmente recepciones con autoridades, visitas y encuentros con medios de comunicación.

En lo que respecta a planes de transformación del área de fabricación, la empresa asturiana no ha comunicado más avances de su proyecto –para el que trabajaba con Ence Energía– para instalar una planta de cogeneración con biomasa en el complejo sierense, con el objetivo de reemplazar la actual de gas natural.

El proyecto recibió hace más de un año una ayuda de 2,52 millones de euros del Perte de descarbonización industrial, pero la compañía no lo aceptó al no ver claro el panorama regulatorio del tratamiento de la biomasa.

Premio por un estudio de la microbiota intestinal

Central Lechera Asturiana ha sido galardonada con el premio "Naos 2024" a la Iniciativa Empresarial, concedido por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, por el proyecto "Relación dieta-microbiota intestinal: el papel del patrón mediterráneo". La iniciativa ha sido desarrollada por la compañía junto con la Cátedra Central Lechera Asturiana-Universidad Complutense de Madrid y Darwin Bioprospecting Excellence. El estudio, que contó con más de 500 participantes, fue publicado en la revista "Scientific Reports".