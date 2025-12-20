Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero da luz verde a un nuevo edificio de viviendas en la Pola: esta es su ubicación y características

La construcción conlleva la apertura de la calle Les Comadres

Los ediles, ante la parcela en la que se levantará el edificio.

Los ediles, ante la parcela en la que se levantará el edificio. / A. S.

J. A. O.

Pola de Siero

La Junta de Gobierno de Siero ha dado luz verde a la licencia de obras para la construcción de un edificio de 52 viviendas, garajes, trasteros y locales para planta baja en la calle Florencio Rodríguez, esquina con la de Les Comadres, de la Pola. La actuación se desarrollará sobre una parcela situada en suelo urbano no consolidado y contempla un edificio de planta baja más ocho alturas y tres plantas de sótano destinadas principalmente a aparcamiento y trasteros, según detallaron este sábado el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, y la de Educación, Eva Iglesias.

Según detallaron los ediles, el proyecto prevé una superficie construida total de 10.867,78 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución material de 5.450.000 euros. De acuerdo con el proyecto, el edificio dispondrá de tres portales y contará con viviendas de dos, tres y hasta cuatro dormitorios, todas ellas con terrazas, y diseñadas conforme a la normativa vigente en materia de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y seguridad.

En la planta baja se dispondrán locales comerciales y espacios comunes, «contribuyendo a dinamizar la actividad urbana de la zona», destacaron los ediles.

«Buen momento»

«Esta construcción se suma a otras ya en fase de ejecución y demuestra el buen momento que se vive en la Pola y en Siero en general a la hora de crear nueva vivienda, tanto en altura como unifamiliar», subrayaron Javier Rodríguez y Eva Iglesias durante la comparecencia pública para anunciar la concesión de la licencia de ejecución de las obras. En este sentido, resaltaron que estos resultados «demuestran que desde el equipo de gobierno estamos trabajando en un Siero para vivir y un Siero que sea atractivo para la gente, de ahí que haya tanta demanda».

Además, Javier Rodríguez, como responsable municipal de Ordenación y Gestión Urbanística también enfatizó que esta nueva edificación cuya construcción arrancará en breve «conlleva la apertura de la calle de Les Comadres, que también es algo muy importante de cara a seguir creciendo en esta parte de la capital del concejo.

