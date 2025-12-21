La catequesis de Lugones se hace revista ilustrada ( y con cromos para pegar): así es la singular iniciativa de la parroquia de San Félix

Nunca la catequesis fue tan amena. La parroquia de San Félix de Lugones se acaba de convertir en álbum de cromos y revista ilustrada a la vanguardia tecnológica, una transformación más terrenal que divina, pero con un objetivo igual de trascendental: hacer llegar la fe y los tesoros parroquiales a los niños de una forma divertida, y de manera que puedan guardarla para el futuro.

La singular iniciativa ha partido del catequista Ovidio Rubio, coordinador de un proyecto sobre el que se cimienta el curso formativo de este año en la parroquia, y constituye, como señala el sacerdote, Joaquín Serrano, “una iniciativa que nos invita a mirar con ojos nuevos los dones que Dios ha sembrado entre nosotros: nuestras imágenes, nuestras fiestas, nuestras personas y, sobre todo, nuestra fe compartida”.

Los niños de catequesis tendrán a su disposición una publicación que, por una parte, les permitirá ir pegando cromos de diferentes personajes y por otra les acercará las principales fiestas y celebraciones religiosas en formato de revista a todo color, con códigos QR para ampliar información.

“Un día, mientras hablábamos en catequesis, pensé que sería bonito tener un lugar donde guardar los conocimientos y los recuerdos más especiales de todo lo que vivimos juntos. También deseábamos conocer mejor nuestra diócesis, a algunos de sus miembros, y acercarnos a nuestra unidad pastoral, descubriendo quiénes la formamos, cuáles son nuestras imágenes, nuestras fiestas y otras celebraciones importantes de la Iglesia”, explica Ovidio Rubio.

Imágenes veneradas

De esta manera nació la revista con álbum de cromos, pensada como una herramienta lúdica y educativa que une el juego y el aprendizaje. Los cromos, que los niños irán pegando según avance la catequesis, repasan las imágenes que se veneran en el templo parroquial (San Félix, la Virgen de Covadonga, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María, Santa Isabel, San Cristóbal, Santa Bárbara, San José, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Antón, los beatos Luis Ormieres y Luis Prado, San Antonio de Padua, Cristo crucificado, la Divina Misericordia y la Virgen de Fátima). Todos ellos, además del cromo con su imagen, aparecen en la revista con una breve descripción de su vida y hechos.

Además, se repasan todas las fiestas de la Unidad Pastora, desde la Epifanía del Señor hasta San Antón, la Candelaria, la Semana Santa, el Corpus, San Félix, Nuestra Señora del Buen Suceso en el Carbayu, la Asunción, Santa Isabel, del día de Covadonga, la Virgen del Pilar, el rito del envío de catequistas, el Domund, la Inmaculada y la Navidad.

Cada fiesta lleva incluida un código QR, desde donde se puede acceder a vídeos publicados en la cuenta de Instagram dela parroquia “para revivir los momentos más especiales de nuestra comunidad”, indica el responsable de la revista.

Herramienta pedagógica

Con todo ello se busca que el proyecto “nazca del entorno más cercano de los niños, por lo que no solo puede ser una herramienta catequética, sino también pedagógica, ideal para los Maestros de Religión Católica en los centros educativos que deseen fortalecer el vínculo entre la escuela y la vida de la Iglesia”, subraya Rubio.

Al finalizar la revista, los pequeños podrán guardar un pedazo de su historia, a todo color y llena de recuerdos cariñosos. Un “pequeño tesoro” de la infancia, a todo color y con la últimas herramientas tecnológicas”.