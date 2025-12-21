Las cien empresas líderes de Siero (con CAPSA a la cabeza) ya facturan más dinero al año que el gigante Ikea en España

La facturación de las cien empresas radicadas en Siero que son líderes en ventas ya supera los 2.500 millones de euros. En concreto, llegó a los 2.516.249.061 euros en 2024, último ejercicio con datos cerrados disponibles, más que el gigante Ikea España que facturó 1.986 millones en 2025. La suma supone un crecimiento de casi el diez por ciento con respecto a 2023, lo que consolida la tendencia de incremento de los últimos años en las compañías más relevantes en volumen de negocio de un municipio con un nuevo récord de empleo en noviembre, al llegar a los 22.967 cotizantes. Esta es hasta la fecha la cifra más alta registrada de afliados a la Seguridad Social en las empresas del concejo.

Una vez más, Corporación Alimentaria Peñasanta (867.169.000 euros de facturación) y Central Lechera Asturiana (223.146.000 euros), en Granda, encabezan el listado del "top cien" de las empresas más dinámicas del concejo.

Les siguen tres sociedades del sector del autómovil: son Leomotor Asturias, con unas ventas de 91.463.059 euros, la Compañia de alquiler y suministro del automóvil, con unas de 81.633.091 euros, y Asturias Pérez Rumbao, con 74.186.778 euros. Junto a Lugones, donde se localizan estas últimas firmas, el eje Granda-Meres concentra al resto de empresas que se sitúan en los primeros puestos.

Así, la Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios, en Granda, dedicada a la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja, con una facturación de 69.383.869 euros, ocupa el puesto número seis del listado de las empresas con mayor volumen de negocio de Siero.

"Todas son importantes"

Le sigue Saniplast Soluciones Sostenibles del Agua, en Meres, que trabaja en el comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios, y cuenta con unas ventas de 63.469.995 euros.

Grúas Roxu, en Meres, octavo en el listado, tuvo una facturación de 52.998.313 euros, mientras que Optimus Agit, en Lugones y dedicada a la venta de automóviles, contó con una de 49.281.190 euros. Les siguen Casintra S. Coop, de transporte de mercancías por carretera, en Granda, que alcanzó una de 35.989.116 euros, y Chocolates del Norte (Lacasa), en Meres, con una de 34.880.263 euros.

Estos datos son solo los de las firmas en la zona más alta de un listado en el que las restantes hasta el centenar cuentan todas con datos de volumen de negocio muy relevantes en un municipio que se cuenta entre los grandes de Asturias por población y por pujanza económica.

Con 3.898 empresas, "todas importantes" para el concejo como suele destacar el alcalde, Ángel García, las cien con mayor facturación mantienen su tendencia positiva en los últimos años. En 2022 tuvieron una de 2.289.459.426 euros, en 2023 subió hasta los 2.447.531.088 euros y llegó en 2024 hasta los citados 2.516.249.061 euros. De 2022 a 2024 el incremento en las ventas fue por tanto de 226.789.635 euros.

Estos números se unen a otros que certifican el dinamisno de un territorio que sube en población y que a mitad de este año ya llegaba a los 53.647 habitantes, según el padrón. A ello se suma el récord de cotizantes en las empresas y otros datos como el auge en los ingresos que reciben las arcas municipales por la actividad económica de iniciativa privada y construcción.