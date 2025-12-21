Siero concede 155 ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo para cubrir sus necesidades básicas

El Ayuntamiento de Siero ha concedido un total de 155 ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo en el concejo. Cada una de las familias beneficiarias recibirá una ayuda de 700 euros, dentro de una línea de apoyo económico destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los menores.

En el marco de esta convocatoria se han registrado un total de 208 solicitudes. Tras su evaluación, se han concedido 155 ayudas, 11 más que la edición de 2024. Un total de 47 solicitudes han sido desfavorables por no cumplir los requisitos establecidos en las bases y otras 16 se han archivado al desistir las personas solicitantes del procedimiento.

El importe total destinado a las ayudas concedidas asciende a 108.500 euros y está cofinanciado por el Principado de Asturias. Estas ayudas económicas directas están dirigidas a familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo que se encuentren en situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos.

La concejala de Políticas Sociales y Ayuda a las Personas, María José Fernández recordó que “las ayudas se conceden a familias o unidades de convivencia con menores, siempre que exista convivencia efectiva y que los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, así como en aquellos casos en los que los adultos responsables ostenten la guarda y custodia total o compartida”.

Asimismo, la edil explicó que es necesario cumplir los requisitos de empadronamiento en el concejo y no superar los límites de ingresos establecidos en las bases reguladoras, que toman comoreferencia el umbral de riesgo de pobreza en función del número de miembros de la unidad familiar.