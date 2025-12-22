Esto es lo que cuesta el menú diario de pote en el restaurante asturiano que mejor lo cocina de España

El mejor pote asturiano de toda España se hace y se come en Siero en un pequeño pero coqueto restaurante en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación y en el que las mesas están a pie de barra. Se trata del Abrelatas, en Pola de Siero, que lleva 15 años sorprendiendo a sus comensales con elaboraciones atractivas y sabrosas. Detrás de los fogones está el joven chef Borja Alcázar , junto a su madre, Mariluz Cifuentes.

El restaurante poleso sirve todos los días "y hasta nuevo aviso" un menú de pote asturiano. "Ahora con diploma acreditativo", dice Alcázar a través de las redes sociales. Y es que el Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo" coronó este mismo mes al Abrelatas, que se midió en la gran final a quince establecimientos hosteleros de toda Asturias. En segundo puesto quedó El Molín de Salas y en tercer lugar La Escollera, en San Juan de la Arena (Soto del Barco). En total, al concurso se presentaron medio centenar de restaurantes. El pote perfecto tiene que llevar buen compango, mucha berza y poca faba.

El pote del restaurante Abrelatas / Abrelatas

Los platos del menú

¿Qué lleva y cuánto cuesta su menú de pote asturiano? De aperitivo, manteca artesana de Sariego. De primero, pote, como no podía ser de otra forma. Y de segundo, carne. Por ejemplo, cordero guisado con papatines. "Según la temporada iremos variando el segundo plato", apunta el chef. Para el postre, una receta muy asturiana: arroz con leche.

Todo eso más vino tinto de Cangas, agua, pan, café y chupito de guinda tiene un precio de 30 euros persona. El pote también lo hacen para llevar a domicilio.

Con un "Solete" Repsol

El Abrelatas obtuvo en 2021 un "Solete" de la guía Repsol , reconociendo su buena cocina: "Un restaurante con producto local, que elabora productos propios, como cecina o cerveza, y que ofrece una cocina siempre anclada en las raíces asturianas. Estupendo menú y carta". Borja Alcázar cuenta con varios premios de los campeonatos de pinchos local y regional. Sin duda, en sus platos hay amor por las raíces (en su carta imperan los productos locales) y la creatividad.

"El menú del día es muy de comida tradicional; mi madre, Mariluz Cifuentes, es quien lleva ahí la batuta. Hacemos un menú muy de comida casera que la gente agradece. Tenemos platos fijos. Por ejemplo, los viernes hay cocido de garbanzos con moscancia y los jueves, pote asturiano. Algún detallín sí que le ponemos al menú, pero cosas sencillines, divertidas. Los platos más creativos están más enfocados a la carta", explica el joven cocinero.

Entre esos platos del menú semanal (dos primeros, dos segundos y postre) están la ensalada de frutas frescas de temporada con crema de your griego, el bacalao guisado con pisto al estilo de Mariluz o las albóndigas de vaca vieya de Sariegu en salsa de tomate natural con crema de patata.

Innovación en la carta

En su carta (en asturiano) se pueden encontrar arroz con carrilleres, bocata meloso de bugre, callos caseros , crestes de pitu caleya guisaes, mollexes de xata asturiana guisaes al estilo La Pola, fabada asturiana (por encargu), el bombón de chocolate con lleche y carriller de asturcelta guisada al oporto, o los "nuggets" de pitu caleya con salsa de mostaza.

Otros platos que enamoran a sus clientes son el pulpu del pedreru de Tazones guisao con tocín de gochu asturcelta, los llangostinos a la gabardina casera con queso cheddar, llingua estofada, la hamburguesa gourme, el cachopu sibaritu o el coneyu de Sariego. Y de postre, alguno con los que se luce Mariluz: el pastel de chocolatre caliente con xeláu artesano o la crema de quesu y frutos coloraos naturales.