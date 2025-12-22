Papá Noel ya está en El Berrón: así ha sido la inesperada (y multitudinaria) visita a los niños sierenses

Empujado por las frías corrientes de aire polar de estos días, Papá Noel llegó en la tarde este domingo a la localidad sierense de El Berrón. Una presencia que levantó enorme expectación, especialmente entre los niños de la villa que salieron por cientos a la calle para recibirlo entre aplausos.

En realidad no se trata de un incidente inesperado que lo haya obligado a alejarse de sus latitudes habituales. Al parecer, ha sido en una de sus habituales rondas invisibles de reconocimiento antes de la gran noche mágica del día de Nochebuena cuando ha decidido hacerse visible en carne y hueso, para comprobar de primera mano si los niños de El Berrón se habían portado bien antes del reparto de regalos.

Parece que la impresión que se llevó fue muy buena, porque durante un largo rato desfiló por la Avenida de Oviedo acompañado de un enorme cortejo mágico, en el que no faltaron sus renos. Aunque en este caso, hinchables, porque los auténticos están descansando para su gran noche.

Papá Noel estuvo también arropado por varias carrozas y charangas que llenaron las calles de música, para animar una tarde fría que se tornó en inolvidable. Pasaron por El Berrón elfos en patines, charangas con elaboradas coreografías, una banda de gaitas, personajes de Disney, zancudos, una carroza de Valdesoto transformada en artefacto navideño y hasta la mismísima Mamá Noel, que no quiso perderse la cita.

Las aceras de la avenida principal se llenaron de cientos pequeños tapados hasta las cejas, incapaces de contener la emoción ante la increíble visita. Algunos hasta llevaron las cartas con sus deseos escritos, dando pequeños saltos ante la expectativa de verlo en persona para entregárselas.

Ante la gran afluencia y entusiasmo de los niños, la asociación El Arbolón, que tiene hilo directo con Papá Noel, acondicionó un local para que pudiera atender a todos los chiquillos que deseaban contarle sus peticiones. Y para acabar de alegrar la tarde, hubo sorpresas para todos los asistentes en forma de dulces y regalos.

Una vez cumplida la visita, el entrañable anciano se hizo invisible de nuevo y se retiró al Polo Norte para acabar de preparar todos los pedidos de los niños de El Berrón, y del mundo entero. Con la promesa de que, si se siguen portando así de bien, los regalos serán abundantes y volverá el año que viene para compartir un rato con sus pequeños amigos.