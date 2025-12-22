El PP denuncia el "ninguneo a Siero" del presupuesto de Barbón y anuncia una batería de enmiendas: estas son sus propuestas para el concejo

El PP de Asturias presentará una batería de enmiendas al proyecto de presupuestos del Principado con el objetivo de paliar la «discrimación objetiva, cuantificable y reiterada hacia el concejo de Siero» que aprecia en la propuesta presentada por el ejecutivo de Barbón. Según detalló este lunes Beatriz Polledo, los populares pretenden que se incluyan inversiones para el concejo por valor de tres millones de euros. Concretamente, para construir una nueva pasarela en El Carbayu (Lugones), continuar el desdoblamiento de la carretera AS-17 y «dar una solución a los vecinos de San Miguel de la Barreda que se han quedado aislados», llevar a cabo la conclusión del parque periurbano de la Pola, la mejora de la carretera de Venta La Salve y Aramil, la supresión del paso a nivel de El Bayu y otros, la redacción del proyecto de ampliación del Colegio Público de La Fresneda, la cubierta del Instituto de Educación Secundaria (IES) Juan de Villanueva de la Pola, la mejora del Colegio Público Celestino Montoto, la ampliación del Centro de Salud de El Berrón y un plan para la construcción de vivienda pública para jóvenes en la capital municipal.

De acuerdo con los datos facilitados por Polledo, durante una comparecencia pública en la sede local del partido, junto al portavoz municipal de los populares, Juan Berros, el proyecto presupuestario de 2026 presentado por el ejecutivo autonómico incluye 4,1 millones para Siero, lo que supone una caída del 58% respecto a las cuentas de 2024 y un total de 16 millones menos en comparación con el ejercicio de 2025 . «Los números hablan por sí solos. El ejecutivo de Barbón ningunea a Siero con un recorte continuado que no tiene justificación desde el punto de vista poblacional, económico o territorial, mientras el alcalde, Ángel García, asiente y calla ante el agravio», enfatizó la presidenta local del PP. En esta misma línea, Polledo alertó de que «como consecuencia de la incapacidad de gestión del ejecutivo socialista del Principado, con una ejecución real de las inversiones que apenas llega al 50%, el castigo es doble para Siero, pues, además menos presupuesto, hay peor ejecución.

«De un presupuesto autonómico que se aproxima a los 7.000 millones de euros, la inversión productiva real que llegará a Siero en 2026 apenas alcanzará los 2 millones de euros, teniendo en cuenta la baja ejecución histórica del ejecutivo de Barbón. Estamos ante un ninguneo absoluto al concejo», añadió Polledo.

En concreto, la propuesta presupuestaria presentada por el ejecutivo autonómico a principios de este mes recoge como inversión más elevada para Siero la remodelación de la carretera de Lugones a Porceyo (Gijón), dotada con 678.000 euros. Además, según destacó García como iniciativas relevantes «la mejora de la senda del Nora en el entorno del puente romano de Colloto y el ambulatorio de Lieres, además de la ampliación del centro de salud de El Berrón, que aunque no lleva una partida específica, el regidor está convencido de que habrá una consignación para acometer las obras. «Somos más de dar que de recibir», resumió el Alcalde al hacer balance del trato que presta al concejo el proyecto de presupuestos para el ejercicio que viene, cuando también espera que se haga realidad la «creación de la Agencia del Agua».

Recorte de inversiones

Frente a esa postura del Alcalde, Polledo lamenta que el gobierno de Barbón «recorta inversiones y el Alcalde lo acepta». «Siero aporta los recursos y otros concejos se llevan las inversiones. Esa es la realidad del presupuesto socialista para 2026», añadió la dirigente popular, que considera «especialmente preocupante» que García «reconoce el desequilibrio y lo normaliza, en una rendición política que deberá explicar a los vecinos».

Por su parte, el portavoz municipal compartió la idea del «ninguneo político que sufre Siero por parte de la actual administración regional. «Según el Principado, a cada asturiano le corresponde en los presupuestos una inversión media de 1.195 euros, mientras que en Siero es solo de 47 euros por habitante. Queda claro que Ángel García es un cero para el Gobierno del Principado, concluyó Juan Berros, convencido de que las enmiendas que va a presentar el PP supondrían un vuelco al «maltrato» que sufre Siero.