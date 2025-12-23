Siero da luz verde a la externalización del servicio de agua: "Apartando la ideología, es la mejor opción, la más eficiente"

El Ayuntamiento de Siero ha aprobado el inicio de proceso para el cambio de modelo en la gestión del agua, que pasará a manos de una empresa privada con una cesión que podrá alcanzar un periodo temporal de hasta 30 años. El Grupo Municipal Socialista ha sacado adelante la iniciativa con el único apoyo de Vox. En el Pleno convocado para las ocho de la mañana de este martes, ningún otro grupo de la oposición ha apoyado la propuesta.

En una Corporación con 25 ediles, solo los del PSOE, que gobierna con la mayoría absoluta que le dan sus 13 concejales, y Vox, con dos, ha votado a favor. Se han opuesto con su voto en contra 9 ediles, los 7 del PP, la de Podemos y la de IU, aunque por diferentes razones: unos por rechazo a que se privatice un servicio público esencial y otros por cómo ha gestionado el gobierno local el asunto, sin participación o debate suficiente entre los grupos, sostienen. La única edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda se ha abstenido argumentando que pronunciarse en un asunto de este calado requiere de mucha más información.

El apoyo de Vox no ha impedido que en el turno de intervenciones, el portavoz, Josué Velasco, realizase una dura carga contra la gestión del gobierno municipal, en concreto contra el alcalde, Ángel García, como ocurrió también en el caso de la mayor parte de grupos que rechazaron la iniciativa. Hubo coincidiencia en las críticas de PP, Vox y Podemos a la hora de dirigirse al regidor para señalarle como responsable de "crear un problema" con el servicio del agua para después aparecer como "salvador" que resuelve la misma situación que ha favorecido por "falta de inversiones" y "deterioro durante años".

La propuesta del gobierno municipal que ha salido adelante supone dar luz verde al proceso para que se externalice la gestión del agua. Son necesarias inversiones urgentes para garantizar la viabilidad del suministro ante el crecimiento exponencial de población y demanda de empresas en Siero y acometerlas supondría unos 25 millones de euros que el Ayuntamiento no puede asumir, sostiene el ejecutivo, si a la vez quiere desarrollar con fondos propios todas las obras necesarias en materia de saneamiento, que tendrán un coste de unos 40 millones de euros.

Con este planteamiento ha optado por un modelo que supondrá ceder la gestión del agua a una empresa privada que quedará obligada a realizar las obras necesarias por contrato y, a la vez, el Ayuntamiento se encargará con su presupuesto de ir haciendo el saneamiento en los puntos del municipio que aún no tienen este servicio. Según explicó el teniente de alcalde, Javier Rodríguez en el pleno, entre las infarestructuras del agua que tendrá que acometer la concesionaria se encuentran la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en la Pola, El Piquero y Espinella, y la conexión del depósito de la Pola con El Berrón.

"Una moto que no queremos comprar"

La mayor parte de la oposición dejó claro que no está de acuerdo con la medida. "Ni ha existido debate ni un largo estudio ni se han utilizado las posibilidades que ofrece el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana para conocer la opinión de los afectados, que en Siero son todos con el agua", reprochó el portavoz popular, Juan Luis Berros. Acusó al gobierno local de casi haber mantenido la iniciativa "en secreto" para "vender ahora una moto que no queremos comprar".

Reclamó al alcalde que retirara la propuesta para así poder analizarla con mayor detenimiento y llegar a otra iniciativa que permita "mirar por el ciudadano, por un servicio esencial en condiciones de calidad y eficiencia, pero a unos costes asumibles para los particulares y empresas".

"Este grupo propone desde este mismo momento otra alternativa: si el saneamento lo va a asumir el Ayuntamiento por importe de 40 millones de euros en los próximos años, ¿cuál es el problema para que las inversiones tan necesarias para el agua, de unos 25 millones, no se aborden a costa de los presupuestos municipales?", se preguntó el portavoz popular.

Subidas de la factura

Berros también incidió en las subidas de la factura para los ciudadanos que habrá y en que lo que está sobre la mesa sí es una privatización. "Se pretende una privatización en la gestión, no en el agua, claro, faltaría más, lo prohíbe la ley. Pero en la gestión sí, vamos, digámoslo todo, no digamos una parte, digamos todo, que lo que se pretende es la privatización de la gestión integral del agua con la empresa que venga va a cobrar las tarifas del canon de saneamiento y el de abastecimiento de agua", añadió. Reconoció que es necesario un cambio en cómo se afronta el servicio ante las necesidades derivadas del crecimiento de población y las empresas en el municipio, pero afeó el modo en que se ha llevado este asunto.

"¿Qué es necesario buscar otro modelo de gestión? Sí. ¿Pero que ha fracasado el que tenemos? No. No hay pérdidas ni hay problemas, salvo un abandono", incidió para señalar que debería haberse convocado un pleno extraordinario, monotemático, para abordar esta cuestión y "decidir el plan de ruta a seguir".

"Se renuncia a gestionar un servicio esencial para entregarlo a una empresa"

La portavoz de Podemos, Silvia Tárano, recordó que "llevamos mucho tiempo advirtiendo que la privatización del servicio de aguas estaba en marcha, como la de otros servicios municipales, mientras se nos negaba y se nos nos acusaba de hacer ruido y de estar en el no por el no, y ahora queda claro que nuestro no era entre otras cosas debido a a esto".

Destacó que en el expediente sobre este asunto no hay ni "una sola justificación para privatizar el servicio de aguas". "Al contrario, queda recogido cómo el servicio tiene más ingresos que gastos, lo cual no debería ser así si se hubieran realizado las inversiones necesarias en la red y se hubiera dotado al servicio con el personal necesario. Estamos ante una memoria diseñada específicamente para concluir que la privatización es la solución", indicó.

Tárano subrayó que "privatizar este servicio es una decisión única y exclusivamente política" y que el gobierno local ha optado por "renunciar a gestionar un servicio esencial, que además fue ejemplar, para entregarlo durante 30 años a una empresa cuyo objetivo es el lógico, ganar dinero".

"Hipoteca para los próximos siete gobiernos"

"Es hipotecar Siero para los próximos siete gobiernos, donde ya previsiblemente no estaremos ninguna de las personas que integramos el pleno que hoy toma esta decisión. Es obligar a la ciudadanía de Siero a fiar su suerte a una empresa para nada menos que un suministro básico tan importante como el agua. No se puede, señor alcalde, presumir de capacidad de gestión y de cuentas saneadas para a continuación renunciar a una parte tan importante y tan sensible como es el suministro de agua. El agua es un derecho básico y como tal no puede depender de una empresa, porque los derechos no los garantiza el mercado, los garantizan las administraciones públicas y es obligación del Ayuntamiento de Siero garantizar el agua a toda la ciudadanía", concluyó Tárano.

"Un rotundo no"

La portavoz de IU, Teresa Álvarez, fue contundente en su rechazo: "Queremos manifestar con absoluta claridad y firmeza nuestra posición rotunda de rechazo a la privatización del agua en Siero". "Y no solo nos oponemos a este proceso concreto, sino a la privatización de cualquier servicio público, porque detrás de cada servicio público privatizado hay un derecho social puesto en venta. Sabemos, y la historia reciente lo confirma que la gestión pública es la única vía que garantiza la transparencia, igualdad y control ciudadano", añadió.

Álvarez recordó que en "cada rincón donde entra el negocio se expulsa el al ciudadano como sujeto de derechos para convertirlo en simple cliente". "El agua es un derecho, no una mercancía. En cada gota que brota del grifo hay una decisión política. O está al servicio del pueblo o está al servicio de los beneficios de unos pocos. Pero es que además el agua comparativamente más barata de Asturias es la de la de Gijón, gestionada únicamente desde lo público, y la más cara la de Oviedo, gestionada por Aqualia. ¿Hay alternativa a la privatización? Claro, solo hay que buscarla. Se puede constituir una empresa municipal de agua y pedirle colaboración tecnológica y personal a la EMA de Gijón, que seguro que no tiene inconveniente en prestarla", indicó la portavoz de IU.

"Defender que siga en manos públicas"

Aseguró también que se puede exigir que el "gobierno de Asturias se ponga las pilas con Cadasa o con cualquier otro instrumento público que se cree para ayudar a los ayuntamientos a realizar la gestión del agua en baja" y que "todas las inversiones procedentes del antiguo canon de saneamiento se reviertan en la mejora de los servicios públicos de saneamiento".

La portavoz de IU señaló que no solo se van a oponer a esta "privatización" sino que "vamos a defender con todos los medios legítimos a nuestro alcance que el agua permanezca en manos públicas, donde siempre ha estado, donde siempre debe estar, porque no se trata solo de gestionar mejor, se trata de elegir entre una sociedad de ciudadanos o una de clientes, entre de hechos o negocios, entre democracia o mercado".

Situación "insostenible", sin personal ni maquinaria

Por su parte, el portavoz de Vox, Josué Velasco, señaló que "hace 2 meses ya alertamos sobre la situación insostenible que que vivía el servicio de aguas y hoy ya no lo dice Vox, lo dice un informe que confirma punto por punto lo lo que denunciamos".

"No contamos con con personal suficiente en el servicio de aguas. No contamos con maquinaria ni material para dar un servicio seguro a a la ciudadanía. Tenemos un técnico encargado de depósitos que no se puede coger vacaciones largas, que que se recorre más de 150 kilómetros de media al día (...) La red pierde más del del 45% de del agua potable que distribuye, el 90% del agua que consumimos depende de su depósito propio y no tiene autonomía para más de 3 horas. La realidad, como denunciamos hace 2 meses, es que la seguridad de la población no está garantizada", señaló.

Destacó que es necesario un cambio en el modelo de gestión y que esperan que en 2026, ya a las puertas, los grupos puedan aportar en la decisión que se tome sobre el modo concreto en que se va a externalizar el servicio, aún por concretar en cuanto a duración de la concesión y otro términos. Reclamó que se tenga en cuenta la continuidad de los actuales empleados y, pese a apoyar la medida, cargó contra el alcalde con dureza.

"Le tiene que doler la espalda de colgarse medallas"

"Una cosa es que hay que cambiar el modelo, como Vox decía ya hace dos meses, y otra es a consecuencia de qué. ¿Qué ha ocurrido para que tengamos que cambiar este modelo? Y, señor alcalde, se lo tengo que decir, lo que votamos hoy no es un cambio de modelo, es un fracaso del señor alcalde. Un alcalde al que sinceramente le digo que le tiene que doler la espalda porque no le caben más medallas en el pecho. Cada semana nos sale con alguna idea o con alguna noticia poniéndose algún tipo de de medalla (...) Eso eso usted lo hace de una manera espectacular (...) Tenemos un alcalde que ha dejado morir un servicio de aguas que contaba con más de 20 profesionales, que garantizaban esa seguridad, y ya no lo tenemos. Y este alcalde es el único responsable de que este servicio haya muerto", afirmó.

"Hoy no votamos un cambio de modelo de gestión. Hoy votamos la rendición de Cepi", señaló haciendo uso del sobrenombre del alcalde. Porque "un Partido Socialista que acaba privatizando un servicio municipal de aguas es un fracaso". "Un alcalde socialista que lleva a cabo este tipo de actuaciones de privatización posiblemente dentro de un año acabe dimitiendo", valoró Velasco, que de hecho pidió la dimisión del regidor por su "fracaso" al "privatizar un servicio que él mismo ha dejado morir".

La portavoz de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, fue la más escueta: "Creemos que una decisión de este calado requiere contar con toda la información cerrada y con todas las garantías técnicas y económicas bien definidas. Y por ello vamos a abstenernos".

"Otros gobiernos no hicieron nada en los años anteriores"

Cerró las intervenciones sobre este asunto el alcalde, Ángel García, que destacó que a la vista dde los informes no hay duda de que las necesidades de inversión en las infraestructuras del agua son "una necesidad urgente".

"¿Deterioro del servicio? No, deterioro no, falta de inversiones, es lo que ha habido. Pero, a diferencia de otros grupos que no han estado en el Gobierno, como puede ser Vox, el PP estuvo en el Gobierno de 2010 a 2015. Ustedes han estado en el Gobierno cinco años antes de estar yo, cuando yo entré estaban gobernando, con Foro, y venían de ser alcalde un compañero suyo del Partido Popular... Sin embargo, no han hecho nada en agua, nada, pero ni en agua, ni en saneamiento", reprochó García a los populares.

"Nosotros hemos llegado después y hemos tenido que resolver muchas de las cuestiones. Y aquí hay una muy sencilla: tenemos unas inversiones necesarias en materia de infraestructuras de agua de 25 millones de euros y en saneamiento de 40 millones de euros. Mínimo son 65 millones de euros, y evidentemente desde el presupuesto municipal es imposible acometerlos en un corto plazo, imposible por cuestión de recursos. Tenemos unas inversiones medias anuales de entre 12 y 14 millones de euros estos últimos años, que son años muy buenos, los de mayor inversión de la historia de Siero. Las cosas van bien en materia económica, seguimos aumentando los ingresos, seguimos aumentando las inversiones, pero evidentemente abordar 65 millones de euros de inversión, más el resto de las cuestiones que se hacen, convierte en inviable que se acometan esas obras en el tiempo razonable. Y en el caso del agua ese tiempo es urgente. Y solo voy a poner un ejemplo: el depósito de la Pola, que tiene una capacidad de abastecimiento para unas cinco o seis horas en caso de que haya un corte de entrada de agua", argumentó el regidor.

Municipios limítrofes

García afeó la posición de los populares de Siero, un partido "que no se sabe si es de Podemos o de Vox, depende del día". Se preguntó cómo puede ser que rechacen en Siero lo que sus compañeros de partido en municipios como Oviedo, Llanera o Villaviciosa externalizaron cuando gobernaban en estos ayuntamientos.

"Hablo de los concejos que nos limitan. Si hablamos de los que hay en España, todos los gobiernos del Partido Popular han externalizado el agua o la están externalizando. Nosotros somos un equipo de gobierno caracterizado por atender las necesidades del concejo y gestionar un municipio con el mejor criterio posible, no desde un punto de vista ideológico, sino que apartamos la ideología, somos gobierno, e intentamos gestionar las cosas de la mejor manera posible, atendiendo a las necesidades y a nuestros ciudadanos", indicó.

Aseguró que con el debate sobre el agua se lleva 5 años, y que otra cosa es que "alguno se entera cuando ve la convocatoria del pleno". Incidió en que se ha identificado un problema, se han buscado soluciones y se ha optado por la que "creemos honestamente que es la mejor, ni más ni menos".

"No lo hacemos desde un punto de vista ideológico, sino como un gobierno que intenta hacer lo mejor posible su trabajo, sus gestiones en atención de los ciudadanos, porque los ciudadanos hay que son de izquierdas, que son de derechas, que son de centro y que no son de ninguno o que ni siquiera votan... Nosotros atendemos a todos por igual, porque somos gobierno y aspiramos a seguir siéndolo. Ustedes pueden permitirse el lujo de hacer planteamientos desde un punto de vista ideológico u otros que, aún teniendo viabilidad, consta en los informes que son menos eficientes", insistió.

Tasas que tienen que cubrir el servicio

Subrayó que sí van a subir las tarifas, entre otras cosas "porque el agua es una tasa y las tasas tienen que cubrir el coste de los servicios" y que "esta es la solución para que los vecinos de Siero puedan tener un suministro de agua en calidad y cantidad para los próximos treinta años y que el agua no sea un impedimento para seguir con el crecimiento económico y poblacional".

Concluyó explicando por qué no se puede acometer la inversión necesaria en las infraestructuras del agua vía presupuesto municipal: "Porque si lo hacemos desde el presupuesto no podríamos hacer los 40 millones de euros de inversión en saneamiento que se requiere y nosotros queremos abordar ambas cosas, el agua y el saneamiento. Es muy sencillo, no da para más".

Finalizó aseverando que "es una prioridad para nosotros que los trabajadores no tengan ningún problema", en referencia al futuro de los actuales empleados del servicio.