Un brindis por un 2026 con «más diálogo y menos confrontación política»: estos son los propósitos de Año Nuevo de los concejales de Siero
La Corporación se reunió en la tradicional cita de Navidad y expresó sus deseos, la mayoría conciliadores y con la esperanza de que se rebaje el «ruido» y se den «soluciones a los ciudadanos»
Lucía Rodríguez
Salud. Ese es el principal deseo de los concejales que forman la Corporación municipal de Siero y que ayer se reunieron para brindar por la Navidad y el Año Nuevo. Algunos no estuvieron presentes por motivos personales y laborales, pero la mayoría intentaron acudir a una convocatoria señalada en fechas entrañables. Además de que en el año próximo acompañe la vitalidad, el alcalde de Siero, Ángel García, hizo referencia al titular de un artículo que leyó hace unos días y cuya idea era la de «no intentar encontrar la solución a los problemas en un vídeo de un minuto». Manifestó asimismo que ojalá se pueda «ser un poco más sensatos y dedicar tiempo para pensar y analizar bien las cosas antes de dar una opinión».
Vivienda pública
La portavoz de Izquierda Unida, Teresa Álvarez, por su parte, desea que en 2026 «la política vuelva a su sitio». Las decisiones «deben tomarse con rigor y durante el próximo año seguiremos luchando por unos servicios públicos de calidad pensados a largo plazo y una vivienda pública digna y no como negocio, como venimos haciendo hasta ahora». En definitiva, «menos ruido y más soluciones».
Algo en lo que también coincidió Silvia Tárano, quien hizo público su deseo de «un Siero que refuerce los servicios públicos para cuidar y proteger a las personas y donde la vivienda cien por cien pública sea una realidad», además de «parar las privatizaciones».
Sidra para despedir el año
Por su parte, el portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros, destacó que pediría al año próximo y a los venideros que «el recibo del agua no subiera».
Mientras, Alejandra Cuadriello, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, ansía que «la política recupere más diálogo y haya menos confrontaciones». Y Josué Velasco, de Vox, aseguró que su deseo para 2026 es «la dimisión de Ángel García».
Durante el brindis, con sidra, la Corporación también pudo disfrutar de unos dulces navideños entre los que había turrón, mazapanes y polvorones.
- Barbón, sobre la ampliación de Parque Principado: 'Todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
- Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año
- La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
- Las cien empresas líderes de Siero ya facturan más de 2.500 millones de euros al año: estas son las cifras de ventas de las compañías más pujantes
- El Adif acopia el material para la obra de la vía de Feve, retrasada tres años
- Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón, Lieres, Viella y Carbayín acogerán actividades del programa navideño de la Fundación de Cultura de Siero