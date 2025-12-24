La felicitación de Navidad del alcalde de Siero, según la IA: "Transmite una idea de comunidad, trabajo en equipo, ilusión y nuevos caminos"

La imagen elegida este año para la postal de Navidad del Ayuntamiento de Siero es una pequeña ciudad pitufa en la que destacan las figuras del "Pitufo gruñón" que recrea al gigante que da la bienvenida a los que llegan a Lugones desde el acceso de Puente Nora y también incluye a la "Pitufa karateca" también de grandes dimensiones recientemente instalada en la entrada a la Pola desde la Autovía Minera.

Siero ha elegido a Los Pitufos como una de sus señas no solo porque llamen la atención y alegren los entornos urbanos, sino también por lo que representan como Embajadores de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, cooperando con la ONU y también con UNICEF para promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aportando su popularidad para contribuir a trasladar mensajes de sostenibilidad, igualdad, y protección del medio ambiente a niños y adultos. Esta filosofía encaja con las líneas de trabajo del Ayuntamiento, que prevé instalar otra de estas figuras gigantes en El Berrón.

El texto que acompaña a felicitación navideña, que firma el alcalde, Ángel García, señala: "Que en 2026 tengamos salud, ganas de trabajar y mucha ilusión, que sepamos perder el miedo a equivocarnos y atrevernos a explorar nuevos caminos que nos ayuden a alcanzar nuevos éxitos. ¡Felices Fiestas!".

La imagen corresponde a uno de los belenes de la gran exposición de nacimientos que hay en la plaza cubierta de la Pola, original porque ha elegido a Los Pitufos para la composición.

"Escena festiva y creativa"

Pero, si preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) cómo describiría la imagen de la postal navideña institucional de Siero, dice lo siguiente:

"La imagen muestra una escena festiva y creativa construida con figuras de Los Pitufos, colocadas sobre una superficie que imita césped, como si fuera un pequeño pueblo o maqueta.

Se ven caminos grises sinuosos que conectan distintas zonas, con muchos pitufos realizando actividades variadas: algunos trabajan, otros tocan instrumentos, pintan, leen o transportan objetos. En el centro destaca una casa con techo rojo, típica del universo de los Pitufos, alrededor de la cual hay más personajes interactuando.

El fondo simula un cielo azul con nubes, lo que refuerza la sensación de un mundo abierto y optimista.

A la derecha de la imagen aparece un panel institucional del Ayuntamiento de Siero, con un mensaje navideño y de buenos deseos para 2026, firmado por el alcalde.

En conjunto, la imagen transmite una idea de comunidad, trabajo en equipo, ilusión y nuevos caminos, usando un tono cercano y simbólico gracias a las figuras infantiles".