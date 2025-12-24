Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

"Navidades depordivertidas" en Pola de Siero y Lugones

Las actividades continuarán los días 26, 29 y 30 de diciembre

Los niños participantes, con el edil Jesús Abad y el director del Patronato, Virginio Ramírez. | A. S.

Los niños participantes, con el edil Jesús Abad y el director del Patronato, Virginio Ramírez. | A. S.

Paula Tamargo

Pola de Siero

Mucha participación en las actividades del Campus de Navidad del Patronato Deportivo Municipal de Siero, que ayer visitó el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.

La propuesta municipal cuenta con un programa que se prolonga durante estos días festivos para favorecer la actividad física de los más jóvenes y a la vez ser una alternativa de conciliación.

Las actividades "Navidades depordivertidas", dirigidas a alumnos de Educación Primaria, continuarán los días 26, 29 y 30 de diciembre en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero y en el Polideportivo de Lugones ,con 35 plazas disponibles, cubiertas en su totalidad, destacan desde el Patronato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barbón, sobre la ampliación de Parque Principado: 'Todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan
  2. El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
  3. La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
  4. Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año
  5. La ampliación de Parque Principado 'está prohibida' con las actuales directrices sectoriales, advierten Zapico y Latierro
  6. Las cien empresas líderes de Siero ya facturan más de 2.500 millones de euros al año: estas son las cifras de ventas de las compañías más pujantes
  7. El Adif acopia el material para la obra de la vía de Feve, retrasada tres años
  8. Pola de Siero, Lugones, La Fresneda, El Berrón, Lieres, Viella y Carbayín acogerán actividades del programa navideño de la Fundación de Cultura de Siero

Un brindis por un 2026 con «más diálogo y menos confrontación política»: estos son los propósitos de Año Nuevo de los concejales de Siero

"Navidades depordivertidas" en Pola de Siero y Lugones

Aún no he ido a Vigo

Siero da luz verde a la externalización del servicio de agua: "Apartando la ideología, es la mejor opción, la más eficiente"

Siero da luz verde a la externalización del servicio de agua: "Apartando la ideología, es la mejor opción, la más eficiente"

¿Cómo es el mapa migratorio de Asturias? Los nuevos vecinos de fuera de la región impulsan a casi todos los concejos y Siero gana en la mudanza interna de asturianos

¿Cómo es el mapa migratorio de Asturias? Los nuevos vecinos de fuera de la región impulsan a casi todos los concejos y Siero gana en la mudanza interna de asturianos

El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)

Esto es lo que cuesta el menú diario de pote en el restaurante asturiano que mejor lo cocina de España

Esto es lo que cuesta el menú diario de pote en el restaurante asturiano que mejor lo cocina de España

El PP denuncia el "ninguneo a Siero" del presupuesto de Barbón y anuncia una batería de enmiendas: estas son sus propuestas para el concejo

El PP denuncia el "ninguneo a Siero" del presupuesto de Barbón y anuncia una batería de enmiendas: estas son sus propuestas para el concejo
Tracking Pixel Contents