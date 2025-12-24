"Navidades depordivertidas" en Pola de Siero y Lugones
Las actividades continuarán los días 26, 29 y 30 de diciembre
Paula Tamargo
Pola de Siero
Mucha participación en las actividades del Campus de Navidad del Patronato Deportivo Municipal de Siero, que ayer visitó el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.
La propuesta municipal cuenta con un programa que se prolonga durante estos días festivos para favorecer la actividad física de los más jóvenes y a la vez ser una alternativa de conciliación.
Las actividades "Navidades depordivertidas", dirigidas a alumnos de Educación Primaria, continuarán los días 26, 29 y 30 de diciembre en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero y en el Polideportivo de Lugones ,con 35 plazas disponibles, cubiertas en su totalidad, destacan desde el Patronato.
