Donan dos cuadros a la Fundación Municipal de Cultura de Siero: este es el artista y las obras que ya pueden verse instaladas en el teatro Auditorio

El artista plástico José Manuel Núñez Arias ha donado dos cuadros a la Fundación Municipal de Cultura de Siero para su exposición permanente en el Teatro Auditorio de la pola. Así lo anunció la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, durante un encuentro con el autor e los trabajos de los que ya puede disfrutarse en el interior de las instalaciones.

Una de las obras es de técnica mixta y sus dimensiones son 180x180 centímetros y la otra es incluso de mayores proporciones, con unas de 200x360 centímetros. Se trata también en este último caso de un trabajo realizado con técnica mixta. El Ayuntamiento de Siero ha agradecido al artista el gesto y celebra que su obra pueda disfrutarse ya en el equipamiento público del Teatro Auditorio poleso.