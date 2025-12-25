Montse Tomé, con los niños del campus del Atlético de Lugones: "El esfuerzo y el trabajo en equipo son fundamentales"

Los más de medio centenar de niños que estos días disfrutan del campus de tecnificación que organiza el Club Atlético de Lugones en Siero recibieron una visita muy especial. La de Montse Tomé, que compartió un rato con ellos y contestó a las preguntas que pequeños y entrenadores quisieron hacerle. A pesar de que los jóvenes futbolistas sabían con antelación que la entrenadora de la selección asturiana iba a acudir a las instalaciones deportivas de Santa Bárbara a verles, no pudieron evitar nervios y emoción.

Ella respondió a cuestiones de lo más variopintas. Les contó que "debuté con el Real Oviedo cuando tenía 16 años", aunque "llevo jugando al fútbol desde que era muy pequeña". Además, "jugué también en el Barcelona, el Levante y en las selecciones de Asturias y España". Aseguró que el equipo con el que más le había costado jugar, por su nivel, había sido Inglaterra, "con el que perdimos en los penaltis en Wembley" y reconoció que sus jugadores favoritos eran "Pedri y Zidane".

Sin embargo, les habló de algo mucho más importante. Algo que no consiste en ganar partidos, ni balones de oro, ni de enfadarse cuando las cosas no salen como uno quiere. "Hay que conseguir que tengan la capacidad para esforzarse", comentó. "Ahora mismo, creo que tenemos una educación en la que hay que inculcar mucho eso, porque todos los niños quieren las cosas rápido y si no se frustran".

Ese valor de saber gestionar los errores y "que tengas que trabajar para que algo salga bien, junto con el trabajo en equipo, les va a servir ahora pero también para el futuro", apuntó Montse Tomé. "Y cuando lo hacen a través del fútbol, que es lo que les gusta, es más fácil que lo aprendan", señaló.

Valores fundamentales

Valores como la humildad y el respeto son también fundamentales para Montse Tomé. "Yo lo he vivido porque me he desarrollado a través de eso y para ellos seguramente también será así".

Montse Tomé comparte la Nochebuena con los niños del Atlético de Lugones / L. R.

Por eso, valoró muy positivamente iniciativas como las que el Atlético de Lugones lleva a cabo a través de los campus deportivos y de tecnificación que organiza a lo largo del año. "Es una propuesta muy buena para que puedan seguir haciendo lo que les gusta, que es jugar, relacionarse con compañeros nuevos también y disfrutar del fútbol, y del deporte en general, en estas fechas. Es muy importante ofrecerles esta posibilidad", concluyó.

Respecto a su futuro, la seleccionadora asturiana avanzó que "quiero centrarme en seguir entrenando y todo apunta a que lo haré fuera de España, aunque todavía no puedo concretar si será en un equipo o una selección".