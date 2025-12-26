El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que "secuestren" el territorio: "Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general"

El alcalde de Siero, Ángel García, sale al paso de la reunión que la Comisión Colegiada de Izquierda Unida celebró en la Pola el martes. El regidor ve incomprensible que IU de Asturias "esté en contra de todos los proyectos" relevantes que surgen como una "oportunidad" para el municipio. Entre ellos, la posibilidad de ampliación del espacio destinado a usos comerciales en Parque Principado. A juicio del regidor sierense, IU no cuenta con el apoyo suficiente en las urnas para hablar de que su posición equivale a la del "interés general", pues "sacaron 40.000 votos en las últimas autonómicas". Así, García opina que no pueden pretender "imponer" sus planteamientos en determinados asuntos ni "secuestrar el territorio". Desearía además que el PSOE logre en las próximas elecciones el respaldo suficiente para que IU no tenga que estar en el Ejecutivo regional.

"Lo primero agradecer a IU de Asturias que hayan querido venir a Siero a celebrar su acto, aunque solo sea para criticar lo que hacemos en el municipio, pero espero que les haya gustado cómo estamos dejando el concejo gracias a la actividad económica que estamos generando", indicó el alcalde sobre el encuentro de la Comisión Colegiada. Esta aprobó una resolución política con la que rechazó “cualquier presión de los lobbies del dinero” en materia urbanística, de desarrollo industrial y energético, así como en el ámbito comercial, y marcó una posición “clara” ante lo que considera una ofensiva de intereses particulares que impulsan proyectos ajenos al bienestar colectivo. El texto menciona de forma expresa a Siero para rechazar que “ningún concejo quede al margen de la planificación autonómica".

El alcalde sierense consideró que "lo más importante de todo es coger un poco de perspectiva y ver cómo menos de 40.000 votos, que no son ni siquiera el 4 por ciento de la población asturiana, quieren imponer su criterio y llamarlo interés general. Y esa es la reflexión más importante que hago: IU tendrá sus intereses, pero que evidentemente no son los que respaldan los asturianos ni los ciudadanos sensatos ni representan al interés general".

"Pretenden vivir en una burbuja"

"No sé si lo que quiere IU es la involución, porque lo que no puede ser es que todos los proyectos que tenemos en Siero, absolutamente todos, en todos tienen algo que decir, en todos están en contra, todos los ven mal... En Siero trabajamos porque haya inversión, trabajo, oportunidades, porque progresemos... Intentamos hacer lo mejor posible para el municipio en el mundo que nos toca vivir, pues no podemos vivir, como pretenden algunos, en una burbuja, ajenos a la realidad del mundo, porque eso es imposible", añadió.

El coordinador autonómico de IU es Ovidio Zapico, quien es a la vez consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno asturiano de coalición con el PSOE que preside el socialista Adrián Barbón. Siero está pendiente de que se dé respuesta a la autorización para la instalación de uno de los establecimientos de la multinacional de los híper Costco en el polígono de Bobes, pues para que sea viable es necesario que se considere proyecto estratégico y, por tanto, quede amparado por la ley que sujeta a este tipo de iniciativas frente a las normas sectoriales de Comercio, que actualmente impiden nuevas grandes superficies en determinados ámbitos del área central, como es el caso. Estas normas están en revisión, según recordó Adrián Barbón hace solo unos días, cuando se refirió al planteamiento de la propiedad de Parque Principado de ampliar la superficie actual destinada a usos comerciales a cambio de ceder una bolsa de suelo de más de 80.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento destinaría a vivienda para jóvenes a precios asequibles.

Zapico recordó que actualmente esta ampliación no sería posible según las directrices de Comercio y Barbón, además de recordar que están en revisión, pidió no pronunciarse "en caliente" sin conocer los detalles de un proyecto que además promete crear empleo. Al presidente asturiano "le gustan" en principio las iniciativas que lleven aparejada la creación de puestos de trabajo. En este caso, ampliar el complejo crearía entre 500 y 1.000, según las estimaciones iniciales. Estas prevén asimismo que la inversión para dicha ampliación supere los 50 millones de euros.

"Si la inversión fuera a un municipio de IU la verían de otra manera"

Preguntado acerca de si es consciente de la grieta que este asunto, junto al del Costco, puede abrir en el seno del Gobierno asturiano en caso de que las posiciones de PSOE e IU no sean finalmente coincidentes, el alcalde de Siero indicó que "lo que deseo es que el próximo Gobierno de Asturias deje de estar Izquierda Unida" y lo esté n solo los socialistas. "Igual si alguno de estos proyectos que quieren venir a Siero fuese a un municipio gobernado por IU, como Mieres, lo veían de otra manera", añadió.

El alcalde de Siero destacó que pese a la "velocidad a la que va el mundo", aquí "tenemos políticos con representación en gobiernos que, desafortunadamente, tienen estas actitudes, que solo se representan a ellos mismos y a sus intereses". "Es su posición, la de IU, la que responde a lobbies individuales y particulares", incidió García. Señaló que no ha escuchado ni un solo argumento sólido de "por qué no puede ampliarse el Parque Principado".

"Tener un sueldo de consejero o de alcalde"

Insistió en la creación de empleo que se promete aparejada a la implantación de Costco o a la ampliación de Parque Principado para hacer una reflexión: "Para algunos, poder trabajar en el comercio, con un convenio del sector que se respete y en un centro como Parque Principado, puede ser una opción y una solución a sus expectativas o a su realidad. Es verdad que si todos pudiésemos ser consejero, por la trayectoria que tiene este consejero, o alcalde como yo, que no voy a hacer demagogia con este asunto, pues a lo mejor la percepción cambiaría. Si todos los asturianos pudiesen tener un puesto y un sueldo, como el consejero de Izquierda Unida o como yo como alcalde, pues a lo mejor la percepción de interés general les cambiaba a los ciudadanos, pero la mayoría no tienen esa oportunidad, la mayoría de la gente vive otra realidad".

Fidel Castro y Maduro

El regidor afirma que a veces no le extraña "que crezca Vox" a la vista de cómo se gestionan asuntos como estos que pueden favorecer el empleo o el desarrollo de vivienda para jóvenes. E incidió en que "a lo que aspiro es a que el Gobierno de Asturias sea diferente a las posiciones que defiende Izquierda Unida". "No me identifico en absoluto con sus posiciones y lo que no pueden hacer es secuestrar el territorio asturiano apelando a no sé qué historias de que si el lobby del capital… ¿Dónde estamos, señores? Vamos a ver, yo escuchándolos, no sé, podría estar escuchando a Fidel Castro o a Maduro. Quieren decirnos dónde tenemos que comprar, dónde tenemos que comer, dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que vivir. Venga hombre, eso para Cuba o para Venezuela", añadió.

Despachar 1.700 paquetes de venta online en una sola tienda

Ángel García se refirió a que el auge del comercio online no se va a frenar porque en Siero no se instalen determinadas firmas. En su reflexión destaca que si no lo hacen en el municipio se irán a otros puntos de España o de fuera donde se creará en el empleo que tienen previsto, donde tributarán al ayuntamiento correspondiente y desde donde enviarán los paquetes que la gente seguirá comprando igualmente desde Asturias. "El otro día me daban un dato muy significativo. En el Black Friday, en un solo día, en la tienda de Zara de Parque Principado, despacharon 1.700 paquetes de compra online. Los recogieron en esa tienda. Entonces lo tuvo que preparar gente que trabaja aquí. Y esa es la realidad que tenemos por mucho que algunos quieran otra", indicó el regidor sierense.

El alcalde aseveró que "no voy a callar", porque de hacerlo "no estaría haciendo bien mi trabajo de defender los intereses de Siero" e insistió en que no entiende la oposición a la ampliación del espacio de usos comerciales de Parque Principado dentro de la volumetría del centro comercial que ya existe, redistribuyéndola, ni tampoco en qué "puede molestar" que Costco se instale en una parcela de un polígono como el de Bobes. Sobre todo, insiste, porque estas iniciativas supondrían empleo para Asturias y riqueza para el territorio, concluyó.