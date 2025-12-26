La cabalgata del príncipe Aliatar llegará a El Berrón con un séquito de 160 personas: así será la gran cita del próximo 4 de enero en la localidad de Siero
El martes, día 6, tendrá lugar la adoración y despedida de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente con la celebración de una misa y las ofrendas al Niño Jesús
Lucía Rodríguez
El príncipe Aliatar recorrerá las principales calles de El Berrón el próximo 4 de enero. Y lo hará acompañado por un séquito de nada menos que 160 personas. La comitiva estará formada, además, por tres carrozas y dos charangas que animarán el desfile.
Así lo han contado los miembros de la directiva de Amigos de El Berrón, Jairo Junco y Marcos Salazar, presidente y tesorero, respectivamente.
Ambos estuvieron acompañados en la presentación del evento por el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti, quien puso en valor "el esfuerzo y dedicación de la asociación para que esta y otras iniciativas celebradas en la localidad a lo largo del año, salgan adelante".
Itinerario
Junco explicó que "la cabalgata saldrá de la iglesia parroquial a las siete de la tarde, para recorrer la Avenida de Oviedo y finalizar en el Hogar de Pensionistas, donde el príncipe Aliatar recibirá personalmente a los niños que se acerquen a verle".
Al finalizar la recepción, se ofrecerá "chocolatada y revoltijos para los menores y las personas colaboradoras, hasta fin de existencias".
Pero antes, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y de 15.30 a seis de la tarde, los más pequeños podrán recorrer El Berrón en un tren turístico gratuito, con salida y llegada en la Avenida de Oviedo. "Los menores deberán ir acompañados por una persona adulta", recordó el presidente.
Por último, el martes 6 de enero tendrá lugar la adoración y despedida de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Asistirán a la misa de las 13.00 horas, donde realizarán sus ofrendas al Niño Jesús, y posteriormente recorrerán las calles de la localidad, siempre que la climatología lo permita, para despedirse de los vecinos.
