Repaso de pintura en la escuelina de "La Manzana", en Lugones, aprovechando el parón escolar por las fiestas navideñas
El Ayuntamiento está acondicionando cuatro aulas, pasillo y comedor
Las vacaciones festivas se están aprovechando en Siero para dar un repaso de pintura interior a las instalaciones de la Escuela Infantil "La Manzana", de Lugones. La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, visitó el centro, en el que estas labores de acondicionamiento se están desarrollando en cuatro aulas, pasillo y comedor. El importe de la actuación es de 4.410,45 euros, según indicó la edil.
Planes de mantenimiento
El Ayuntamiento de Siero desarrolla planes anuales de mantenimiento de los centros educativos y desde 2015 se han destinado más de 4 millones de euros a estos fines. Solo en 2024 se desarrollaron actuaciones por valor de 600.000 euros.
Además de labores de pintura, limpieza o acondicionamiento general, el Consistorio asumió también la renovación de los sistemas eléctricos de los centros educativos para adaptarlos a la normativa y otras obras como la renovación de sanitarios y baños. En este último caso, entre las actuaciones más recientes se encuentran las efectuadas en los baños de la primera planta del colegio Santa Bárbara de Lugones y la renovación de los infantiles del Peña Careses, en Pola de Siero.
