Repaso de pintura en la escuelina de "La Manzana", en Lugones, aprovechando el parón escolar por las fiestas navideñas

Las vacaciones festivas se están aprovechando en Siero para dar un repaso de pintura interior a las instalaciones de la Escuela Infantil "La Manzana", de Lugones. La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, visitó el centro, en el que estas labores de acondicionamiento se están desarrollando en cuatro aulas, pasillo y comedor. El importe de la actuación es de 4.410,45 euros, según indicó la edil.

Planes de mantenimiento

El Ayuntamiento de Siero desarrolla planes anuales de mantenimiento de los centros educativos y desde 2015 se han destinado más de 4 millones de euros a estos fines. Solo en 2024 se desarrollaron actuaciones por valor de 600.000 euros.

Además de labores de pintura, limpieza o acondicionamiento general, el Consistorio asumió también la renovación de los sistemas eléctricos de los centros educativos para adaptarlos a la normativa y otras obras como la renovación de sanitarios y baños. En este último caso, entre las actuaciones más recientes se encuentran las efectuadas en los baños de la primera planta del colegio Santa Bárbara de Lugones y la renovación de los infantiles del Peña Careses, en Pola de Siero.