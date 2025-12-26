Siero firma el convenio con el SEPA que asegura el servicio de extinción de incendios y salvamento

La Junta de Gobierno Local de Siero aprobó este viernes por unanimidad la firma del acuerdo entre el Consistorio y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) para el servicio de extinción de incendios y salvamento. Así lo anunció el alcalde de Siero, Ángel García, quien explicó que se trata del acuerdo por el que los municipios se suscriben para disponer de esta

que al no contar los municipiosnosotros con bomberos, nos acogemos a este acuerdo para poder disponer de este servicio".

Para el ejercicio 2025, el documento recoge un desembolso de 761.644,53 euros, un 3 por ciento más que en 2024 (739.460.71 euros). Esta subida se basa en el porcentaje correspondiente al aumento "de las retribuciones de los empleados públicos del Principado de Asturias, aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno", tal y como recoge el apartado cuarto del convenio, que establece, además, que será así durante la vigencia del mismo, fijada hasta el año 2027.

Este criterio se justifica en que, del total de gastos que supone el parque de Bomberos de La Morgal (Llanera), que presta servicio en Siero, en torno a un 80 por ciento se corresponden con los gastos de personal adscrito al mismo, por lo que se considera que es la pauta "más adecuada para actualizar el importe de la contraprestación".

La cuota anual fijada por el Sepa para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamentos, debe abonarse siempre dentro del año correspondiente y antes del 31 de diciembre. En caso contrario, "el convenio de colaboración se entendería resuelto de forma automática, produciéndose la reversión del servicio con efectos a 1 de enero del año que se produjera el incumplimiento y debiendo abonar el Ayuntamiento de Siero la cantidad oportuna por los servicios efectuados en el concejo", establece dicho acuerdo.