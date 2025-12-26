Siero oferta 4 plazas dentro del programa de contratos formativos para jóvenes desempleados
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 9 de enero
P. T.
El Ayuntamiento de Siero oferta 4 plazas dentro del programa de contratos formativos para jóvenes desempleados. Hay 2 para titulados con el Grado de Derecho, una para ingenieros técnicos y otra para Formación Profesional Superior (Informática). En estos dos últimos casos los requisitos también incluyen contar con el permiso de conducción de la clase B1.
Las personas interesadas en optar a estos puestos deberán ser menores de 30 años, estar inscritas como beneficiarias en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y no haber sido contratadas previamente en prácticas o mediante contrato formativo vinculado a la misma titulación.
Las solicitudes se podrán presentar en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de Pola de Siero y Lugones, por medios electrónicos a través de la sede electrónica municipal (www.aytosiero.es) o por correo postal, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. El plazo para presentarlas estará abierto hasta el 9 de enero.
Para llevar a cabo el programa, el Ayuntamiento ha logrado una ayuda de 229.321,70 euros, cofinanciada por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo (SEPEPA), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Programa Fondo Social Europeo Plus 2021–2027.
