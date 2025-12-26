Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Siero con Palestina": el Auditorio de la Pola acoge un concierto solidario este sábado, a las 19.00 horas

La entrada será gratuita, limitada al aforo de la sala

Imagen del cartel promocional de la cita.

Imagen del cartel promocional de la cita. / L. N.

L. R.

Pola de Siero

Dentro de la campaña de sensibilización puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Siero para la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, este sábado 27 de diciembre el Auditorio de Pola de Siero acogerá a las 19.00 horas el concierto solidario de fin de año "Siero con Palestina: del Olivo a la Llave". La entrada es gratuita, limitada al aforo de la sala.

El encuentro cultural, "donde la música, la palabra y el arte se unirán por la libertad y la justicia", contará con las actuaciones de Un de Grao, Soi Panderetera, el coro Al Altu la lleva, Verónica R. Galán, Söax Band, Sara Muñiz, Pili Hevia, Daniela Cohen Photography y Sara F. Friera.

