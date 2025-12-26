"Siero con Palestina": el Auditorio de la Pola acoge un concierto solidario este sábado, a las 19.00 horas
La entrada será gratuita, limitada al aforo de la sala
L. R.
Pola de Siero
Dentro de la campaña de sensibilización puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Siero para la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, este sábado 27 de diciembre el Auditorio de Pola de Siero acogerá a las 19.00 horas el concierto solidario de fin de año "Siero con Palestina: del Olivo a la Llave". La entrada es gratuita, limitada al aforo de la sala.
El encuentro cultural, "donde la música, la palabra y el arte se unirán por la libertad y la justicia", contará con las actuaciones de Un de Grao, Soi Panderetera, el coro Al Altu la lleva, Verónica R. Galán, Söax Band, Sara Muñiz, Pili Hevia, Daniela Cohen Photography y Sara F. Friera.
