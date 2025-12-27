Alejandro Onís y Laura López toman el podio de la Carrera de Fin de Año de Pola de Siero

El atleta Alejandro Onís, del Club Oriente Atletismo, se impuso en la categoría absoluta de la Carrera de Fin de Año de Pola de Siero con un tiempo de 12 minutos y 35 segundos para un circuito de 4,3 kilómetros. En la categoría femenina la victoria fue para Laura López, del Universidad de León Sprint Atletismo, con un tiempo de 14 minutos y 53 segundos.

Ambos atletas se mostraron esta tarde "muy contentos" de haber logrado vencer en un recorrido que Laura López definió como "muy bueno para correr, pero con sus dificultades, sobre todo en las subidas". Reconoció que "había sido muy duro, porque había rivales de mucho nivel" y se mostró muy satisfecha con el resultado. "Es la primera vez que gano en la Pola, ya que en anteriores ediciones tuve algunos reveses", comentó sobre una prueba que lleva realizando desde que "era muy pequeña".

En categoría femenina, en segundo y tercer lugar quedaron María Suárez, del Club Oriente Atletismo, e Irene Rivero, del Club Atletismo Ciudad de Lugones, respectivamente. En masculina, el segundo puesto fue para Ángel Fernández, del Siero TRH, y el tercer lugar para Christian Mesa, del Club Triatlón Lugones.

La competición de este año reunió a un total de 1.500 participantes. De ellos, unos 400 corrieron en categorías inferiores, mientras que cerca de 1.100 lo hicieron en la absoluta, cifras que demuestran que la carrera polesa es una cita imprescindible del calendario deportivo, batiendo una vez más su récord de participación.