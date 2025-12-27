Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoGordo de Villamanín
instagramlinkedin

La cabalgata del príncipe Aliatar llegará a El Berrón con un séquito de 160 personas: así será la gran cita del próximo 4 de enero en la localidad de Siero

El martes, día 6, tendrá lugar la adoración y despedida de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente con la celebración de una misa y las ofrendas al Niño Jesús

Por la izquierda, Aarón y Marcos Salazar, Ana Nosti, Ángel García y Jairo Junco, este viernes, durante la presentación de los actos en el Ayuntamiento de Siero.

Por la izquierda, Aarón y Marcos Salazar, Ana Nosti, Ángel García y Jairo Junco, este viernes, durante la presentación de los actos en el Ayuntamiento de Siero. / A. S.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

El príncipe Aliatar recorrerá las principales calles de El Berrón el próximo 4 de enero. Y lo hará acompañado por un séquito de nada menos que 160 personas. La comitiva estará formada, además, por tres carrozas y dos charangas que animarán el desfile.

Así lo han contado los miembros de la directiva de Amigos de El Berrón, Jairo Junco y Marcos Salazar, presidente y tesorero, respectivamente.

Ambos estuvieron acompañados en la presentación del evento por el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti, quien puso en valor "el esfuerzo y dedicación de la asociación para que esta y otras iniciativas celebradas en la localidad a lo largo del año, salgan adelante".

Itinerario

Junco explicó que "la cabalgata saldrá de la iglesia parroquial a las siete de la tarde, para recorrer la Avenida de Oviedo y finalizar en el Hogar de Pensionistas, donde el príncipe Aliatar recibirá personalmente a los niños que se acerquen a verle".

Al finalizar la recepción, se ofrecerá "chocolatada y revoltijos para los menores y las personas colaboradoras, hasta fin de existencias".

Pero antes, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y de 15.30 a seis de la tarde, los más pequeños podrán recorrer El Berrón en un tren turístico gratuito, con salida y llegada en la Avenida de Oviedo. "Los menores deberán ir acompañados por una persona adulta", recordó el presidente.

Por último, el martes 6 de enero tendrá lugar la adoración y despedida de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Asistirán a la misa de las 13.00 horas, donde realizarán sus ofrendas al Niño Jesús, y posteriormente recorrerán las calles de la localidad, siempre que la climatología lo permita, para despedirse de los vecinos.

TEMAS

  1. El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
  2. Cinco jóvenes se incorporan al Ayuntamiento de Siero mediante contratos formativos de un año
  3. Las cien empresas líderes de Siero ya facturan más de 2.500 millones de euros al año: estas son las cifras de ventas de las compañías más pujantes
  4. Obras en Central Lechera Asturiana: la compañía reformará su sede de Granda y recolocará sus 250 trabajadores en otros edificios
  5. Siero da luz verde a un nuevo edificio de viviendas en la Pola: esta es su ubicación y características
  6. El Adif acopia el material para la obra de la vía de Feve, retrasada tres años
  7. Las mejoras en el acceso a la Pola desde la Autovía Minera llegarán hasta la plaza de la Paz: así es el proyecto recién aprobado
  8. El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que 'secuestren' el territorio: 'Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general

La cabalgata del príncipe Aliatar llegará a El Berrón con un séquito de 160 personas: así será la gran cita del próximo 4 de enero en la localidad de Siero

La cabalgata del príncipe Aliatar llegará a El Berrón con un séquito de 160 personas: así será la gran cita del próximo 4 de enero en la localidad de Siero

Nueva pista de fútbol de césped artificial en Lieres, que ya dispone del equipamiento en la explanada frente al edificio de las piscinas

Nueva pista de fútbol de césped artificial en Lieres, que ya dispone del equipamiento en la explanada frente al edificio de las piscinas

Calendario de adviento de natación en Pola de Siero: así fue el reto de los largos diarios en la piscina municipal

Calendario de adviento de natación en Pola de Siero: así fue el reto de los largos diarios en la piscina municipal

"Siero con Palestina": el Auditorio de la Pola acoge un concierto solidario este sábado, a las 19.00 horas

"Siero con Palestina": el Auditorio de la Pola acoge un concierto solidario este sábado, a las 19.00 horas

Repaso de pintura en la escuelina de "La Manzana", en Lugones, aprovechando el parón escolar por las fiestas navideñas

Repaso de pintura en la escuelina de "La Manzana", en Lugones, aprovechando el parón escolar por las fiestas navideñas

Siero firma el convenio con el SEPA que asegura el servicio de extinción de incendios y salvamento

Siero firma el convenio con el SEPA que asegura el servicio de extinción de incendios y salvamento

El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que "secuestren" el territorio: "Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general"

El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que "secuestren" el territorio: "Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general"

Siero oferta 4 plazas dentro del programa de contratos formativos para jóvenes desempleados

Siero oferta 4 plazas dentro del programa de contratos formativos para jóvenes desempleados
Tracking Pixel Contents