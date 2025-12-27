Calendario de adviento de natación en Pola de Siero: así fue el reto de los largos diarios en la piscina municipal

"Calendario de adviento acuático". Así se denominó el reto físico de los participantes en los cursillos de natación del Patronato Deportivo Municipal de Siero por el que debían completar un número determinado de largos cada día y a cambio recibían al término un desayuno saludable.

Los cursillistas en esta singular iniciativa recibieron la visita del concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, que participó en el cierre de la actividad y compartió un rato con algunos de ellos, como Raquel Suárez, Gerardo Varela, Pedro Vale, Ramón Alonso y Javier Menéndez, usuarios de las clases de natación de la piscina municipal de Pola de Siero.