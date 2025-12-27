Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, "inocentada" del 28 de diciembre en Siero
"La iniciativa se encuentra en una fase inicial de estudio", dice la nota con la broma municipal
L. N.
"El Ayuntamiento de Siero estudia la creación de un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón para potenciar la salida de mercancías en los próximos años" y próximamente "el primer edil y técnicos municipales realizarán un viaje al Canal de Suez para conocer de primera mano su funcionamiento".
La nota con este "anuncio" saltaba a última hora de la tarde de este 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, con todo tipo de detalles sobre una supuesta rueda de prensa en la que el alcalde, Ángel García, avanzaba este proyecto para una infraestructura logística "con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido empresarial del concejo" gracias a esta vía para sacar sus productos hacia mercados nacionales e internacionales.
"La iniciativa se encuentra en una fase inicial de estudio y responde a la necesidad de diversificar los medios de transporte, reducir el tráfico pesado por carretera y avanzar hacia modelos logísticos más sostenibles y eficientes (...) Según los primeros planteamientos técnicos, el canal tendría una longitud aproximada de varias decenas de kilómetros y aprovecharía, en la medida de lo posible, trazados naturales y cursos fluviales existentes, complementándose con esclusas de última generación para salvar los desniveles del terreno y garantizar condiciones de navegación estables. Así mismo, se estudia que el canal tenga un uso mixto, logístico y recreativo, con sendas peatonales y zonas verdes en sus márgenes", dice la nota con la "inocentada" de este 28 de diciembre, con la que se ha sumado a las bromas que son típicas de este día.
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- Las cien empresas líderes de Siero ya facturan más de 2.500 millones de euros al año: estas son las cifras de ventas de las compañías más pujantes
- Siero da luz verde a un nuevo edificio de viviendas en la Pola: esta es su ubicación y características
- El alcalde de Siero carga contra IU y rechaza que 'secuestren' el territorio: 'Con solo 40.000 votos en Asturias no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general
- La felicitación de Navidad del alcalde de Siero, según la IA: 'Transmite una idea de comunidad, trabajo en equipo, ilusión y nuevos caminos
- Montse Tomé, con los niños del campus del Atlético de Lugones: 'El esfuerzo y el trabajo en equipo son fundamentales
- Siero firma el convenio con el SEPA que asegura el servicio de extinción de incendios y salvamento
- Un brindis por un 2026 con «más diálogo y menos confrontación política»: estos son los propósitos de Año Nuevo de los concejales de Siero