Un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón y un viaje al Canal de Suez, "inocentada" del 28 de diciembre en Siero

"El Ayuntamiento de Siero estudia la creación de un canal fluvial entre Bobes y el puerto de Gijón para potenciar la salida de mercancías en los próximos años" y próximamente "el primer edil y técnicos municipales realizarán un viaje al Canal de Suez para conocer de primera mano su funcionamiento".

La nota con este "anuncio" saltaba a última hora de la tarde de este 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, con todo tipo de detalles sobre una supuesta rueda de prensa en la que el alcalde, Ángel García, avanzaba este proyecto para una infraestructura logística "con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido empresarial del concejo" gracias a esta vía para sacar sus productos hacia mercados nacionales e internacionales.

"La iniciativa se encuentra en una fase inicial de estudio y responde a la necesidad de diversificar los medios de transporte, reducir el tráfico pesado por carretera y avanzar hacia modelos logísticos más sostenibles y eficientes (...) Según los primeros planteamientos técnicos, el canal tendría una longitud aproximada de varias decenas de kilómetros y aprovecharía, en la medida de lo posible, trazados naturales y cursos fluviales existentes, complementándose con esclusas de última generación para salvar los desniveles del terreno y garantizar condiciones de navegación estables. Así mismo, se estudia que el canal tenga un uso mixto, logístico y recreativo, con sendas peatonales y zonas verdes en sus márgenes", dice la nota con la "inocentada" de este 28 de diciembre, con la que se ha sumado a las bromas que son típicas de este día.