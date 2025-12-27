La cita imprescindible de la Navidad de Siero: así es el monumental belén del asilo de la Pola: "Es uno de los más impresionantes que he visto"

El Belén de la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, en Pola de Siero, es una de las citas imprescindibles durante la Navidad en la localidad. Creado por el sacerdote Belarmino García Roza, capellán del asilo poleso durante la segunda mitad del siglo XX, cada año recibe la visita de cientos de vecinos y turistas. Colegios de toda Asturias, otras residencias o centros sociales, son algunas de las instalaciones que nunca se pierden la oportunidad de poder contemplar la maqueta.

Este sábado, les tocó el turno a Patricia Bárcena y Celia Martínez. Ambas, viajaron desde Santander para visitar a su hija y hermana, respectivamente, Patricia Martínez, que reside en Oviedo desde que contrajo matrimonio. "Yo lo pude ver hace 15 días, por recomendación de unos amigos, y quería traerlas porque, para mí, es uno de los belenes más impresionantes que he visto", comentó la joven. Y según sus familiares, no se equivocaba. "Yo confío mucho en ella, pero es que no me esperaba esto para nada. Es increíble", comentó su madre una vez dentro del local que alberga el nacimiento.

El recuerdo siempre de don Belarmino

En sus orígenes, la maqueta, que reproduce la Tierra Santa en la época de Jesucristo, estaba ubicada en la propia residencia. Sin embargo, tal y como explica una de las trabajadoras del equipamiento, cada vez se fueron trayendo más figuras y aquel espacio se quedó pequeño. Así que "don Belarmino habilitó el local de la planta baja y, poco a poco, fue montando lo que se puede ver hoy en día".

Durante la visita, de fondo suena algún villancico entre la narración de la historia de Jesús, desde que el arcángel Gabriel le anunció a María que sería la Madre de Dios pasando por su nacimiento o la visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente. Durante la locución, se van iluminando las escenas a las que se hace referencia, para que los visitantes puedan localizarlas con más facilidad.

Más de 1.400 figuras

El nacimiento se compone por más de 1.400 figuras y está cuidado hasta el más mínimo detalles. Algunas de ellas, como los primeros pasos de Jesús, Misterios Gozosos del Rosario, escena de Zaqueo, bautismo de Jesús o los gaiteros palestinos, fueron encargadas por el propio Belarmino García Roza a Barcelona, por lo que se trata de piezas únicas.

El Belén de Pola de Siero que deslumbra en Navidad / L. R.

Además, muchas de ellas son figuras animadas (como el pescador, el pastor esquilando a una oveja, el molino o el balancín con dos niños) que junto con los efectos especiales, (nieve, cascadas, hogueras y luces) parecen darle vida a la representación que ocupa 114 metros cuadrados de los 156 con los que consta el local.

El creador de este espectacular Belén, tuvo la oportunidad de visitar Tierra Santa, de donde trajo diferentes piedras y ramas de olivo, para dar aún más realismo a las cuatro provincias representadas: Judea, Samaría, Galilea y Perea.

El Nacimiento, abierto el pasado 8 de diciembre, puede visitarse hasta el próximo 10 de enero. El horario de visitas es de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas, excepto los domingos y festivos, que es de 12.00 a 13.30 horas por las mañanas, manteniendo el mismo horario durante la tarde.